El nuevo líder de la Comisión de Economía del Congreso es Victor Flores, quien es químico farmacéutico de profesión. Con él a la cabeza, FP liderará el grupo de trabajo por tercera vez en este Parlamento. | Foto: Congreso.
El nuevo líder de la Comisión de Economía del Congreso es Victor Flores, quien es químico farmacéutico de profesión. Con él a la cabeza, FP liderará el grupo de trabajo por tercera vez en este Parlamento. | Foto: Congreso.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

En mayo, el Consejo Fiscal (CF) alertó que, en el Congreso, habían 32 proyectos de ley que planteaban nuevas exoneraciones tributarias sin mayor sustento técnico. De entonces a la fecha, 25 permanecen en manos de la Comisión de Economía que, con la renovación de las presidencias, vuelve a caer en el control de Fuerza Popular (FP). En el último periodo legislativo que le queda, tendrán la misión de determinar la suerte de estas propuestas.

TE PUEDE INTERESAR

Nueva Ley de Turismo: grandes beneficios tributarios, muchas dudas por resolver
IPE: “No podemos hablar de competitividad basándonos en beneficios tributarios”
Aranceles de Trump: ¿Beneficios tributarios abren margen de maniobra al textil peruano?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.