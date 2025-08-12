¿Qué tan detallada debe ser una factura para usar el crédito fiscal del IGV?. Foto: Sunat.
¿Qué tan detallada debe ser una factura para usar el crédito fiscal del IGV?
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

Cuando una empresa compra bienes o contrata servicios, paga el Impuesto General a las Ventas (IGV) que luego puede descontarlo del que cobra a sus clientes: a ese descuento se le llama aplicar el crédito fiscal. Para hacerlo, debe sustentar las operaciones con facturas que cumplan los requisitos del Reglamento de Comprobantes de Pago.

