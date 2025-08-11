La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) declara el sometimiento a régimen de intervención de las cooperativas de ahorro y crédito Nuevo Milenio Limitada y Líderes Emprendedores Red Nacional por encontrarse incursas en la causal de pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa.

Dichas disposiciones se dan por medio de las resoluciones SBS N° 02771-2025 y SBS N° 02772-2025, respectivamente.

Por el lado de la cooperativa Nuevo Milenio Limitada, se designa a Johnny José Luis Cortez Misad, identificado con DNI N° 43234734, y a Karen Cerna Guillen, identificada con DNI N° 45594646, como interventores, principal y alterna, respectivamente, para que, en representación de la Superintendencia, realicen los actos necesarios para llevar adelante la intervención.

Respecto a la cooperativa Líderes Emprendedores Red Nacional, se designa a Aldo Erick Rojas Sánchez, identificado con DNI N° 46592566, y a Ricardo Rey Mendez Tapia, identificado con DNI N° 76503967, como interventores, principal y alterno, respectivamente, para que, en representación de la SBS, realicen los actos necesarios para llevar adelante el proceso.

Las normativas señalan que los mencionados representantes gozarán de todas las facultades necesarias para:

a) La determinación del patrimonio real de las cooperativas intervenidas, en aplicación del artículo 5 del Reglamento de Regímenes Especiales.

b) La suscripción de la constancia de convocatoria y de quórum de la Asamblea General de las cooperativas, así como limitar exclusivamente los temas a tratar en dicha asamblea, conforme al artículo 7 del Reglamento de Regímenes Especiales.

c) El cumplimiento de las disposiciones dictadas por esta Superintendencia respecto de la aplicación del régimen de intervención, conforme al subcapítulo I del Capítulo II del Reglamento de Regímenes Especiales.

Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento de Regímenes Especiales, a partir de la fecha de publicación de la presente resolución, con respecto a las cooperativas intervenidas, se prohíbe lo siguiente: