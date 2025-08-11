Supervisor ajusta exigencias a las normas internacionales de contabilidad. (Foto: iStock)
Guillermo Westreicher Herrera
Recientemente, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) emitió una norma que modifica la forma en la que las entidades financieras calcularán el valor de sus inversiones para fines contables.

