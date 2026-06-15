El Banco Central de Chile en Santiago.
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Agencia Bloomberg
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Se espera casi por unanimidad que el Banco Central de Chile mantenga sin cambios su tasa de interés de referencia por cuarta reunión consecutiva este martes. Lo que hagan los responsables de la política monetaria a partir de ese momento es lo que está suscitando más debate.

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