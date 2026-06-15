Los precios del petróleo cedieron alrededor de 4% el lunes en la apertura del mercado asiático, después de que Estados Unidos e Irán anunciaran un acuerdo para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

Sobre las 23H30 GMT del domingo, el precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en agosto, referencia del mercado global, caía un 4% a 83.84 dólares.

El West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, cedía 4.51% a 81.05 dólares por barril después de haber caído cerca de 5% en la apertura.

El presidente de Estados Unidos,Donald Trump, anunció el domingo 14 de junio que alcanzó un acuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz tras más de tres meses de guerra.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos!”, escribió Trump en su red Truth Sscial, poco después de que el mediador Pakistán dijera que ambas partes habían alcanzado un acuerdo.

“Autorizo plenamente la apertura libre de peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de los Estados Unidos. Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que el petróleo fluya!”, añadió.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó el domingo desde Islamabad que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Oriente Medio.

“Tras intensas conversaciones, nos complace anunciar que se ha alcanzado el acuerdo de paz entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán”, anotó.

Con esas palabras, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció este domingo el fin de la guerra entre Washington y Teherán. Ambas partes declararon la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano.

Pakistán ejerció como mediador del proceso. Sharif agradeció en su comunicado el papel de Catar, Arabia Saudita y Turquía. El primer ministro pakistaní señaló que su Gobierno trabajó en coordinación con ambas partes pese a lo que describió como una «incesante campaña de desinformación» de quienes buscaban sabotear el proceso.

“Con el acuerdo ya firmado, los mediadores facilitarán una serie de reuniones esta semana. Estas conversaciones previas a la implementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma”, indicó el primer ministro pakistaní.

La firma del documento será electrónica, seguida de negociaciones técnicas la próxima semana.

La ceremonia oficial está prevista para el viernes 19 de junio en Suiza.

Esta semana se celebrarán reuniones preparatorias entre las delegaciones de ambos países antes de la formalización del acuerdo.

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El viceministro de asuntos exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, declaró en la noche del domingo que al acuerdo con Estados Unidos pone “fin inmediatamente a la guerra”. Foto: ATTA KENARE / AFP

Elaborado con información de AFP, AP y EFE