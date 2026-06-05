La exploración y las inversiones en el sector hidrocarburos siguen en caída, ¿alguno de los candidatos podrá reactivar el sector? esto prevén los expertos
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Elías García Olano
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A diferencia del crecimiento de la minería, la agroexportación y otras principales actividades productivas, que “brillaron en el 2025”, el sector hidrocarburos es el único que acusó un retroceso sostenido, el cual ha continuado este año.

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