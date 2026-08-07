Luis Leey, managing partner de Amrop, explicó que el mercado de altos ejecutivos siguió dos tendencias distintas durante el primer semestre. Las grandes empresas continuaron reemplazando a sus CEOs en niveles similares a los del año pasado, mientras que las empresas medianas y pequeñas optaron por mantenerlos. “En las empresas grandes se ha mantenido su rotación. El año pasado, en el primer semestre, fue de 10.3% y este año es de 8.8%. Pero de las medianas para abajo sí ha habido un cambio notorio”, señaló a Gestión.

De acuerdo con el estudio, el porcentaje de cambios de CEOs en las empresas medianas cayó de 10.4% a 3.7%, mientras que en las pequeñas pasó de 8.9% a apenas 1%, reflejando una menor disposición a reemplazar a sus principales ejecutivos durante el primer semestre.

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Este comportamiento responde, según el experto, a cuatro factores. El primero es el crecimiento económico registrado en los últimos dos años, que ha reducido la necesidad de reemplazar a los líderes. “Cuando las cosas vienen caminando bien, no es necesario cambiar al CEO”, relató.

El segundo factor fue el contexto político. Según el ejecutivo, muchas compañías prefirieron aplazar decisiones estratégicas hasta tener un panorama más claro. “Las empresas, principalmente las medianas y pequeñas, cuando hay incertidumbre posponen las decisiones de liderazgo hasta tener mayor claridad política“, arguyó.

A estos factores se suma el nivel de institucionalización de las empresas. Leey acotó que las grandes compañías cuentan con gobiernos corporativos más desarrollados, con directorios, comités de sucesión y mayores exigencias de inversionistas, lo que hace que los cambios de CEO respondan a planes previamente definidos y no necesariamente al contexto político.

“Muchas veces esos cambios ya están programados. Puede ser porque el CEO ya cumplió su ciclo o porque la empresa esperaba mejores resultados. Todos esos cambios se hacen sin importar el ruido político”, manifestó.

En contraste, indicó que las empresas medianas y pequeñas, en su mayoría de carácter familiar o local, suelen postergar este tipo de decisiones cuando existe incertidumbre. “Están más expuestas a las decisiones del entorno. Dicen: ‘esperemos a ver qué pasa, a ver quién gana, y ahí vemos antes de tocar a la gerencia’”, comentó.

El cuarto factor identificado por el estudio es la proximidad del Fenómeno de El Niño. El experto alegó que, la confirmación de un evento climático intenso, genera que muchos directorios, especialmente de empresas vinculadas a agroindustria, pesca y construcción, mantenga a sus actuales gerentes generales para afrontar una eventual emergencia. “Ya conoce el plan de contingencia antes del pico de la crisis. Prefieren mantener a un capitán que ya conoce el negocio y postergar el cambio para más adelante”, afirmó.

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Las compañías de mayor tamaño registraron una rotación de CEO de 8.8% en el primer semestre de 2026, un nivel cercano al del año pasado, impulsada por procesos de sucesión y decisiones estratégicas. Foto: Andina

¿Cómo estuvo la rotación de altos ejecutivos por industria?

En concreto, el estudio de Amrop también analizó la rotación de CEO por sectores. En energía y oil & gas, la rotación de altos ejecutivos cayó de 16.1% en el primer semestre del año pasado a 8.7% en el mismo periodo de este año. Dentro de este segmento, el subsector de hidrocarburos registra la mayor rotación del mercado, con seis cambios de CEO entre 47 empresas analizadas (13%). Este comportamiento no responde a una inestabilidad del sector, sino a recambios puntuales propios del negocio. “La lógica es la misma. Va a depender del tamaño de las empresas”, remarcó.

El informe recalca que la menor rotación combina una mayor estabilidad en los equipos directivos con cambios asociados a los ciclos de los proyectos y al riesgo operativo de la industria. Este comportamiento resulta consistente con el carácter estratégico del sector —Camisea produce alrededor del 96% del gas natural del país— y con la continuidad de su agenda de expansión.

En agroindustria, bebidas y alimentos, la rotación de CEO también mostró una fuerte desaceleración. El indicador pasó de 13.6% en el primer semestre de 2025 a 2.5% en igual periodo de 2026, lo que representa una reducción de 11.1 puntos porcentuales. En total, se registraron tres cambios entre 119 posiciones analizadas.

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Este comportamiento refleja la estabilidad que atraviesa el sector ante el arribo del Fenómeno del Niño. “Agroindustria y ganadería no registró ningún cambio de mando reciente. En los últimos seis meses no ha habido cambios en el sector y eso responde a que ya están preparándose”, reiteró.

El estudio añade que los CEO del sector permanecen, en promedio, ocho años y siete meses en el cargo, uno de los periodos más altos entre las industrias analizadas. Este desempeño coincide con un contexto de crecimiento del negocio: las agroexportaciones superaron los US$ 15,000 millones al cierre de 2025, mientras que la recuperación del consumo masivo continúa impulsando la competencia en segmentos como bebidas y confitería.

En educación, la rotación de altos ejecutivos también cayó con fuerza, al pasar de 23% en el primer semestre de 2025 a apenas 2% en el mismo periodo de 2026, equivalente a un solo cambio entre 51 posiciones evaluadas. Para el directivo, el fuerte movimiento observado el año pasado respondió a un proceso excepcional de reorganización del sector. “En educación va a ser un ratio más promedio del mercado, alrededor de 8% a 10%”, señaló.

El informe indica que los CEO de este sector registran una permanencia promedio de seis años y dos meses. Aunque la rotación se redujo, el mercado continúa ajustándose en un contexto de mayor competencia, impulsado por el crecimiento de 21% en la matrícula de institutos durante los últimos cinco años y por la continuidad del proceso regulatorio que restringe la operación de universidades sin licenciamiento.

En conjunto, los sectores de energía, agroindustria y educación registraron una permanencia promedio de seis años y seis meses. La rotación ponderada de CEO descendió de 16.3% en el primer semestre de 2025 a 4.6% en igual periodo de 2026, lo que representa una caída de 11.7 puntos porcentuales, con 12 cambios entre 262 posiciones analizadas .

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La rotación de CEO cayó en sectores como energía, agroindustria y educación. En conjunto, las tres industrias analizadas pasaron de una rotación de 16.3% a 4.6% en un año. Foto: Andina

¿Qué se prevé para el segundo semestre?

Aunque la rotación de CEO se mantuvo contenida durante el primer semestre, Amrop prevé un mercado de talento ejecutivo mucho más dinámico en la segunda mitad del año, ya que muchas búsquedas permanecieron en pausa mientras persistía la incertidumbre política. “Va a haber mayor movimiento, mayores búsquedas de ejecutivos”, proyectó.

El ejecutivo relató que este escenario estará impulsado por la recuperación de la confianza empresarial, el destrabe de proyectos de infraestructura y minería, así como por la reactivación del sector servicios. “Cuando se reactiva todo, se reactiva también el sector servicios muy fuerte. Ahí comienzan a abrirse nuevas posiciones y se dinamiza el mercado”, acotó.

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A su juicio, este mayor dinamismo también incrementará la rotación de ejecutivos, ya que las nuevas contrataciones generan un efecto en cadena entre las compañías. Como muestra de esta tendencia, reveló que en el último mes Amrop ha recibido consultas de entre seis y ocho empresas extranjeras interesadas en instalar operaciones en el país, principalmente de los sectores manufactura, servicios y minería. “Nos están pidiendo contratar gerentes generales y directores comerciales”, afirmó.

En cuanto a las remuneraciones, Leey descartó aumentos generalizados, aunque advirtió que los perfiles altamente especializados y aquellos vinculados a procesos de transformación seguirán siendo los más cotizados.

Añadió que, cuando ese talento no está disponible en el mercado local, las empresas recurren a la contratación de ejecutivos del extranjero, siempre que su experiencia y perfil se ajusten a las necesidades del mercado peruano.

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