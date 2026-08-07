El mercado de altos ejecutivos atraviesa un cambio de ritmo. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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Pasado el proceso electoral, ¿cómo está el mercado de contratación de CEOs en Perú? El último estudio de Amrop revela cómo evolucionó el cambio de gerentes generales durante el primer semestre de 2026 y qué se espera para la segunda mitad del año, en un escenario de mayor estabilidad política. ¿Es este el momento para que los altos ejecutivos den un salto estratégico en su carrera?

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