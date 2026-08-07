Las reglas detrás de los sorteos: qué pueden hacer las empresas con tus datos personales | Foto: Generada con IA - ChatGPT
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Gerardo Rosales Diaz
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Un auto, un viaje, un celular de última generación o una gift card. Cada vez es más común que las empresas recurran a sorteos y promociones para captar potenciales clientes. A cambio de la posibilidad de ganar un premio, miles de personas entregan información como su nombre, documento de identidad, correo electrónico, teléfono e incluso dirección.

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