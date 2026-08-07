Esta semana, el titular del MEF, Elmer Cuba, completó el equipo con el que dirigirá las líneas maestras de la política económica del Gobierno de Keiko Fujimori. El nuevo viceministro de Hacienda es Erick Lahura, aunque no es tan nuevo porque ocupó el cargo en el Gobierno de Dina Boluarte y renunció en octubre pasado. Dado que el reto inmediato del MEF es el proyecto de ley de Presupuesto Público 2027 –que tiene que estar listo antes del 30 de este mes– su experiencia en esa labor será relevante. De hecho, lideró la elaboración del Presupuesto Público de este año.

El nuevo viceministro de Economía es Fabrizio Orrego. Su desafío principal será asegurar la coherencia entre la política económica y las enormes carencias del país, puesto que no han estado adecuadamente alineadas. También tendrá que coordinar con los ministros del resto de carteras para que la reorganización anunciada por Fujimori sea efectiva y funcione. Tanto Lahura como Orrego provienen de las canteras del BCR y han desempeñado cargos eminentemente técnicos. Así que el manejo político –lidiar con el Congreso y los gobiernos subnacionales– correrá por cuenta de Cuba.

Por su parte, el nuevo jefe de la Sunat es César Luna Victoria, viejo colaborador del fujimorismo. Fue ministro durante el régimen de Alberto Fujimori y miembro del equipo de Keiko Fujimori en la campaña electoral del 2011. Es abogado tributarista, lo que juega a su favor, aunque liderar la Sunat también exige estar adecuadamente actualizado con los nuevos enfoques de recaudación tributaria y con las prácticas para evadir y eludir el pago de impuestos. Al respecto, tendría que poner atención en aumentar la base tributaria efectiva –personas y negocios que declaran y pagan impuestos–.

Hay dos responsabilidades que la Sunat no ha estado cumpliendo: profundizar la fiscalización en el interior del país y asumir las tareas que la ley le asigna en la lucha contra la minería ilegal. Luna Victoria es conocido por su estilo comunicativo, de modo que sería muy positivo que lo mantenga y volvamos a tener un jefe de la Sunat que informe a la opinión pública. En tanto, la nueva presidenta del Tribunal Fiscal es Clara Urteaga. Su gran reto será reducir la duración de los procesos, que llegan a prolongarse por años.

Por último, el Gobierno designó a tres miembros del Directorio del BCR –los otros tres son designados por el Senado–. Se trata de Luis Palomino, Gustavo Yamada y Marylin Choy. Todos ya han sido directores con anterioridad (Choy lo es desde el 2021). Permanecerán cinco años y dada la estabilidad institucional del BCR, es seguro que así será.