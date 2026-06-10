ADN para investigar delitos: los beneficios y riesgos de la nueva ley | Foto: Referencial
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Gerardo Rosales Diaz
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Durante los últimos años, las pruebas de ADN han adquirido un papel cada vez más relevante en las investigaciones penales alrededor del mundo, tanto para identificar a presuntos responsables de delitos como para ubicar a personas desaparecidas.

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