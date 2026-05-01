El mercado laboral peruano consolida una oportunidad creciente en el campo de la ciencia de datos y la analítica. La proyección de una brecha de 2,700 profesionales evidencia dicho desbalance, según lo reveló un estudio de Apoyo Consultoría, lo que confirma la necesidad de acelerar la formación de talento especializado. Los equipos de datos han crecido de 19 a 26 profesionales en promedio entre 2024 y 2025, lo que refleja la rápida adopción de capacidades analíticas por parte de las empresas peruanas.

“La demanda por talento en datos no solo responde a una tendencia tecnológica, sino a una necesidad crítica de las organizaciones para tomar decisiones más informadas y competitivas. El reto está en formar profesionales que no solo dominen herramientas, sino que entiendan el negocio y generen impacto real”, señala Eric Biagioli, director de Ciencia de la Computación y Ciencia de Datos de UTEC.

Para 2025, la búsqueda de profesionales en data alcanzó aproximadamente 3,700 puestos en el país , concentrados principalmente en Lima Metropolitana, lo que confirma el dinamismo de este mercado, y se prevé que la cifra continúe marcando la pauta en 2026.

Perfiles como AI Engineer, Data Architect y MLOps Engineer figuran entre los más demandados del mercado , debido a su rol clave en la implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial y analítica avanzada. Esta demanda creciente responde al avance de la digitalización en sectores estratégicos.

Las posiciones vinculadas a datos representan el 2.5% del total de vacantes laborales, pero muestran un crecimiento sostenido en el tiempo, según la consultora. Esta tendencia ha sido especialmente visible en sectores como servicios, finanzas y tecnología.

Remuneraciones atractivas

El estudio también revela que los salarios para estos cargos oscilan entre S/ 6,000 y S/ 12,000 mensuales , lo que evidencia el valor estratégico que han adquirido estos perfiles en las organizaciones. A nivel de competencias, las empresas no solo buscan habilidades técnicas. La capacidad de comunicar hallazgos, entender el negocio y traducir datos en decisiones estratégicas se ha convertido en un diferenciador clave en estos profesionales.

Frente a este escenario, la formación en carreras STEM y programas especializados en analítica e inteligencia artificial se posiciona como una vía concreta para acceder a empleos de alta demanda y proyección, alineados con las necesidades del mercado. “Este crecimiento también nos reta como academia. En mayo graduamos a la primera promoción de Ciencia de Datos en UTEC tanto en pregrado como en posgrado, lo que marca un hito para seguir cerrando esta brecha de talento en el país”, añade Biagioli.

El crecimiento del sector datos abre oportunidades laborales con alta proyección y refuerza la importancia de formarse en habilidades digitales, clave para acceder a una demanda que sigue en expansión en el mercado.