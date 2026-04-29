La creciente demanda de talento digital impulsa el avance de los bootcamps en Perú, mientras universidades adaptan sus modelos para combinar rapidez, especialización y formación integral. Foto: Andina/ Referencial.
La creciente demanda de talento digital impulsa el avance de los bootcamps en Perú, mientras universidades adaptan sus modelos para combinar rapidez, especialización y formación integral. Foto: Andina/ Referencial.
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Giancarlos Torres
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El mercado laboral peruano atraviesa una transformación acelerada marcada por la digitalización y la necesidad de talento especializado. En este contexto, los bootcamps, programas de formación intensiva de corta duración, han dejado de ser una opción marginal para posicionarse como una vía cada vez más relevante hacia la empleabilidad, especialmente en áreas tecnológicas. Sin embargo, su crecimiento también abre el debate sobre el rol de la educación universitaria tradicional y la necesidad de articular ambos modelos.

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