Desde la universidad, el fenómeno no pasa desapercibido. Desde ESAN, el auge de los bootcamps responde a una demanda concreta del mercado: la formación “justo a tiempo”.

“No se trata de un reemplazo de las carreras largas, sino de una especialización necesaria en un entorno que exige competencias técnicas inmediatas”, señala Eddy Morris, decano de la Facultad de Ingeniería de ESAN University.

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Presión del mercado por habilidades inmediatas

El crecimiento de estos programas se explica, en gran medida, por la brecha entre la velocidad de la demanda laboral y los tiempos de la educación tradicional. Según Desafío Latam, academia de formación de talento digital mediante bootcamps de alto rendimiento, la necesidad de desarrolladores de software y analistas de datos en sectores como banca, retail y minería supera ampliamente la oferta de egresados universitarios, dejando miles de vacantes sin cubrir.

En ese escenario, los bootcamps destacan por su capacidad de adaptación. A diferencia de los currículos tradicionales, que pueden tardar años en actualizarse, estos programas ajustan sus contenidos de forma constante, incluso trimestral, en función de las herramientas que demanda el mercado.

“El mercado ya no busca solo títulos, busca habilidades demostrables. Los bootcamps han demostrado que es posible reconvertir el perfil de un profesional en menos de un año, dotándolo de las competencias técnicas necesarias para ser productivo desde el primer día”, sostiene Diego Solís, director de marketing de la firma.

En esa línea, la llegada de Desafío Latam al Perú, con el inicio de operaciones previsto hacia el 2026, refleja esta tendencia. La academia chilena apunta a formar talento en áreas como desarrollo web, data science, automatización e inteligencia artficial, bajo una metodología centrada en el “aprender haciendo”.

Universidades: entre la adaptación y la advertencia

Desde la universidad, el avance de los bootcamps es visto con matices. Por un lado, valida la necesidad de modelos más ágiles; por otro, plantea riesgos si se prioriza únicamente la formación técnica de corto plazo.

Morris advierte que enfocarse exclusivamente en este tipo de programas puede derivar en una falta de profundidad analítica. “Los programas cortos suelen enfocarse en el ‘cómo’, pero no necesariamente en el ‘por qué’, lo que limita la capacidad del profesional para adaptarse cuando las herramientas tecnológicas cambian”, explica. A ello se suma la posible debilidad en habilidades blandas, pensamiento crítico y formación ética, aspectos que requieren procesos más largos de desarrollo.

No obstante, la respuesta de las universidades ya está en marcha. En ESAN, por ejemplo, se han implementado currículos modulares, certificaciones intermedias y una mayor integración de temas como inteligencia artificial en todas las carreras.

“El enfoque se ha desplazado hacia el desarrollo de competencias híbridas, donde se asegura que el estudiante domine las tecnologías vigentes mientras fortalece su capacidad de aprendizaje autónomo para enfrentar cambios futuros en el mercado laboral”, sostiene Morris.

Reconversión laboral y educación continua en auge

La demanda por formación corta también se refleja en la educación continua. En la Universidad Autónoma del Perú, el crecimiento de programas especializados evidencia una tendencia clara hacia la reconversión laboral.

“Cada vez más profesionales buscan cambiar de sector sin dejar de trabajar, optando por rutas formativas rápidas y orientadas a la empleabilidad”, indica Gina Fasanando, directora de Educación Continua de la mencionada casa de estudios. Las cifras lo respaldas: los programas especializados pasaron de 161 estudiantes en 2023 a 570 en 2025, con una oferta que se expande hacia diplomados y microcredenciales en 2026.

En cuanto a la demanda, las áreas más solicitadas han evolucionado rápidamente:

2023: gestión del talento humano y logística

2024: se suman marketing digital

2025: crece la demanda por IA generativa

2026: se incorporará ciberseguridad

Para Fasanando, este fenómeno también refleja un cambio en los criterios de contratación. “Hoy nos solo importa qué estudió una persona, sino qué sabe hacer, qué herramientas domina y qué resultados puede generar en el corto plazo”, señala.

La creciente demanda de talento digital impulsa el avance de los bootcamps en Perú, mientras universidades adaptan sus modelos para combinar rapidez, especialización y formación integral.

¿Democratización o solución parcial?

Uno de los principales argumentos a favor de los bootcamps es su capacidad para democratizar el acceso a empleos mejor remunerados. Al reducir los tiempos de formación y enfocarse en habilidades concretas, estos programas permiten que más personas accedan a oportunidades en sectores tecnológicos.

Sin embargo, este impacto no es automático. “Los bootcamps amplían oportunidades, pero solo democratizan cuando están integrados a un ecosistema de empleabilidad”, advierte Fasanando. Esto implica acompañamiento, vinculación con las empresas y, en muchos casos, acceso a financiamiento o becas.

Bootcamps desde la formación técnica

Desde la educación técnica, los bootcamps son vistos como una respuesta directa a las nuevas dinámicas del mercado laboral. En IDAT, el interés por estos formatos ha crecido de manera sostenida en los últimos años, impulsado por la reconversión laboral, la aceleración digital y la necesidad de adquirir habilidades específicas en menor tiempo.

“Esta demanda se hace visible sobre todo en sectores como tecnología, marketing digital, comercio electrónico, diseño, UX/UI, publicidad, contenidos digitales y producción audiovisual, donde las herramientas, los perfiles y las exigencias cambian con mucha rapidez”, explica Mónica Morales, subdirectora de la Facultad de Diseño y Comunicaciones. Según detalla, los bootcamps atraen principalmente a tres perfiles : jóvenes que buscan una inserción más ágil al mercado laboral, profesionales que necesitan actualizarse o especializarse en áreas digitales, y personas que están migrando de rubro .

Uno de los principales diferenciales de estos programas, añade, es su capacidad para traducir el aprendizaje en evidencia práctica. “En un periodo corto, el estudiante no solo se familiariza con herramientas y dinámicas vigentes del mercado, sino que también desarrolla proyectos, casos o entregables que fortalecen su portafolio y le permiten demostrar lo que sabe hacer”, señala. Este enfoque facilita una inserción laboral más ágil, especialmente en entornos donde las empresas valoran la capacidad de ejecución, adaptación y respuesta frente a retos reales.

En línea con esta tendencia, Morales sostiene que los procesos de selección están evolucionando. “Hoy, en muchos casos, las empresas están dando un peso cada vez mayor a la capacidad demostrable: qué sabe hacer la persona, cómo resuelve problemas y qué evidencia concreta puede mostrar”, indica, especialmente en roles como desarrollo web, UX/UI, marketing digital, análisis de datos, creación de contenidos y diseño gráfico.

No obstante, también reconoce desafíos. Entre ellos, la necesidad de complementar la formación intensiva con una mayor profundidad analítica y una mejor comprensión del contexto laboral y de negocio. A ello se suman competencias como comunicación, resolución de problemas, autogestión, trabajo colaborativo, adaptabilidad y aprendizaje continuo. Además, señala que aún existen empleadores que, en ciertos entornos, continúan valorando más las rutas formativas tradicionales.

“Más que enseñar una herramienta de manera aislada, buscamos formar perfiles capaces de usarla de manera estratégica, ética y alineada con necesidades reales del entorno profesional”, concluye Morales.

Hacia un modelo híbrido y más flexible

Lejos de una competencia directa, el consenso apunta a una convergencia. Los bootcamps aportan agilidad y especialización técnica, mientras que la universidad ofrece una formación integral orientada a la toma de decisiones y el liderazgo.

“La universidad no visualiza a los bootcamps como competencia directa porque los objetivos de aprendizaje difieren: el bootcamp busca la operatividad técnica, mientras que la universidad busca la formación integral y directiva. Combinarlos tiene sentido cuando un profesional con base estratégica necesita actualizarse en una herramienta disruptiva (como IA o Data Science) de forma rápida”, resume Morris, quien además sostiene que el reto para la educación superior de cara a los próximos años será transformarse en una plataforma de aprendizaje continuo.

En tanto, Fasanando considera que la incorporación de microcredenciales, formación híbrida y una mayor conexión con el sector empresarial para mejorar la empleabilidad de los estudiantes, marcarán el camino para no quedar rezagada frente a modelos más flexibles.