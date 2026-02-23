“En 2018 empezamos con este modelo que se llamaba Income Share Agreement”, explicó Darío Calero, líder de estrategia de Codeable. “Nosotros conseguíamos el empleo para nuestros egresados y, una vez que lo obtenían, empezaban a pagar un porcentaje de sus ingresos. Y eso funcionaba súper bien”, recordó.

El modelo no solo facilitó la inserción laboral de cientos de profesionales, sino que dejó dos activos clave para la organización. “Terminamos con un pool gigante de talento. Y, además, con muchas empresas aliadas que contrataban a nuestros egresados”, señaló. Con el tiempo, esas mismas compañías comenzaron a pedir algo más que reclutamiento, abriendo la puerta a un nuevo giro en la estrategia.

Ese punto de inflexión dio origen, a finales de 2023, a Codeable Labs. “Ahora que ya tenemos la parte educativa, podemos tomar todo el pool de talento que hemos formado y contratarlo nosotros para ejecutar proyectos grandes e interesantes en diferentes empresas”, expresó.

Durante 2024 arrancaron los primeros proyectos, pero fue en 2025 cuando la apuesta se consolidó. Ese crecimiento se tradujo en dos hitos concretos. Por un lado, Codeable Labs sentó las bases para operar como una empresa independiente. “Hoy Codeable Labs está apuntando a ser —es más, ya estamos formalizando— la independencia entre Codeable y Codeable Labs”, detalló.

Por otro lado, el negocio escaló tanto en ingresos como en estructura. “Logramos triplicar la facturación frente a 2024”, subrayó Calero. Para sostener ese crecimiento, se conformó un equipo base de 30 profesionales, con distintos niveles de seniority y especialidades que abarcan ingeniería de software, data, quality assurance y gestión de proyectos. “El objetivo de 2025 fue ese: sentar las bases y triplicar los ingresos. Y fue lo que logramos”, mencionó.

Desde Perú, Codeable impulsa proyectos de software y data mientras define su expansión regional para 2026. Foto: Andina

Las metas del 2026

Para este año, el objetivo también es triplicar su facturación. Ese crecimiento estaría acompañado por la apertura de operaciones en la región. “Queremos cerrar el año con country managers en Perú, Colombia y México, que nos permitan atender de forma más estable esos mercados”, explicó. La estrategia contempla, además, una proyección fuera de Latinoamérica. “También apuntamos a que el hub de Perú mire hacia Europa y Estados Unidos, donde ya estamos creciendo en clientes”, añadió.

Según Calero, buena parte del crecimiento proviene de empresas medianas —con facturaciones de entre S/ 50 y S/ 200 millones, en promedio— que buscan implementar inteligencia artificial, pero no cuentan con una base de datos preparada.

“Muchas empresas quieren usar la IA, pero cuando hacemos el diagnóstico, descubrimos que su arquitectura de información no está lista”, indicó. “Lo que hacemos primero es ordenar y estandarizar la data. Recién sobre esa base implementamos soluciones de software, automatización, inteligencia artificial y despliegue en producción”, mencionó.

LEA TAMBIÉN SAP se convierte en la empresa tecnológica más valiosa de Europa

Esa necesidad se traduce en casos concretos dentro de las compañías. “Hay gerentes que en pleno directorio necesitan un dato clave —por ejemplo, márgenes o precios por producto— y hoy tienen que bucear en la información para encontrarlo. Nosotros trabajamos para que puedan preguntarle al sistema y obtener la respuesta al instante, con trazabilidad”, detalló.

Calero sostiene que ese enfoque les ha abierto espacio en un mercado poco atendido. “Muchos dicen estar listos para aplicar IA, pero no resuelven la capa inicial de ordenamiento y homogenización de datos. Ahí es donde entramos nosotros”, reiteró.

La organización avanza en la separación formal entre su unidad educativa y su operación de servicios tecnológicos. Foto: Andina

¿Universidad o instituto?

En paralelo al crecimiento del negocio tecnológico, evalúa expandirse formalmente en educación superior . “Estamos analizando dos caminos: comprar una universidad ya existente o pasar por todo el proceso de homologación para crear una institución formal de formación tecnológica”, indicó Calero.

La decisión se tomaría en el tercer trimestre de este año, tras un proceso de evaluación regulatoria y financiera . “La definición debería quedar lista este año, y la ejecución del plan se vería hacia 2027. Lo que sí está claro es que sería un proyecto basado en Perú”.

Mientras tanto, los programas intensivos de formación siguen operando con normalidad. “Graduamos estudiantes todos los meses. La parte educativa y la de servicios tecnológicos son negocios distintos, pero se complementan”, precisó.

LEA TAMBIÉN Eolic Wall, la startup peruana que adaptó la energía eólica para hogares en Perú

Con ambas líneas en marcha —formación de talento y ejecución de proyectos tecnológicos— Codeable y Codeable Labs apuestan a consolidar un modelo que conecta educación, empleabilidad y servicios digitales, ahora con ambición regional.