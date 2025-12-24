La Unión Europea condenó firmemente este miércoles las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump al excomisario francés Thierry Breton y a otras cuatro personalidades europeas comprometidas con la regulación de las empresas de tecnología y contra la desinformación.

Las cinco personas tienen prohibida la entrada en Estados Unidos después de que el Departamento de Estado las acusara de intentar coercionar a las plataformas estadounidenses para censurar puntos de vista con los que no están de acuerdo.

La Comisión Europea declaró en un comunicado que pidió clarificaciones a las autoridades estadounidenses y afirmó que si es necesario, el bloque responderá para defender su autonomía reguladora frente a “medidas injustificadas”.

“Nuestras normas digitales garantizan unas condiciones seguras, justas y equitativas para todas las empresas y son aplicadas de manera imparcial y sin discriminación”, añadió.

Breton es un excomisario europeo de Mercado Interior y fue quien lideró la regulación digital en Europa. El francés chocó con frecuencia con magnates tecnológicos, como Elon Musk, por hacer cumplir las normas de la UE.

El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló en la red social X que “durante demasiado tiempo, los ideólogos en Europa han liderado esfuerzos organizados para coercionar a las plataformas estadounidenses y que castiguen los puntos de vista estadounidenses con los que no están de acuerdo”.

“La Administración Trump ya no tolerará estos actos atroces de censura extraterritorial”, añadió.

“Intimidación y coacción”

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo en X que estas medidas “constituyen una intimidación y una coacción contra la soberanía digital europea”.

Alemania calificó las medidas de “inaceptables” y el Ministerio de Asuntos Exteriores de España defendió que tener “un espacio digital seguro, libre de contenidos ilícitos y desinformación, es un valor fundamental para la democracia en Europa”.

Los europeos en general no necesitan visa para viajar a Estados Unidos, pero deben obtener una autorización electrónica de viaje (ESTA).

El Departamento de Estado describió a Breton como “la mente maestra” detrás de la Ley de Servicios Digitales (DSA, en inglés), que impuso medidas de moderación de contenido y normas de protección de datos a las principales redes sociales.

“¿Sopla de nuevo un viento de macartismo?”, reaccionó el excomisario en X, en referencia a la caza de brujas anticomunista promovida por el entonces senador estadounidense Joseph McCarthy en la década de 1950.

“Un recordatorio: 90% del Parlamento Europeo, elegido democráticamente, y 27 Estados miembros aprobaron por unanimidad la DSA”, agregó Breton. A “nuestros amigos estadounidenses: la censura no está donde piensan”.

Las otras cuatro personas sancionadas son representantes de oenegés que luchan contra la desinformación y el odio en línea en Reino Unido y Alemania.

La lista incluye a Imran Ahmed, fundador del Centro para la Lucha contra el Odio Digital (CCDH, en inglés), que cayó en la mira de Musk luego de su adquisición de Twitter, renombrado como X.

También a Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, de la organización alemana HateAid, señalada por el Departamento de Estado de tener como función “reforzar” la legislación de la DSA.

Completa el grupo Clare Melford, quien dirige el grupo Global Disinformation Index (GDI).

Las sanciones estadounidenses “constituyen un ataque autoritario a la libertad de expresión y un acto flagrante de censura gubernamental”, declaró GDI en un comunicado.

“No nos dejaremos intimidar por un gobierno que utiliza acusaciones de censura para silenciar a quienes defienden los derechos humanos y la libertad de expresión”, protestó HateAid en Berlín.

Esta organización aleman a brinda apoyo psicológico y legal a personas víctimas de discriminación, amenazas o ataques en línea.

“Ataque”

Desde que volvió a la Casa Blanca en enero, Trump lleva adelante una amplia ofensiva contra las normas de la UE sobre tecnología que imponen regulaciones a las plataformas, como la notificación de contenidos problemáticos, que Washington considera una violación de la libertad de expresión.

Estados Unidos se tomó muy mal la multa de US$ 140 millones impuesta por la UE a principios de diciembre a X, la red social de Musk, descrita por Rubio como un “ataque contra todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y el pueblo estadounidense”.

En general, Trump tiene a Europa en el punto de mira.

En su nueva Estrategia de Seguridad Nacional, su gobierno habla de un “borrado civilizatorio” del Viejo Continente.

Washington apunta además sin distinción a las instancias europeas “que socavan la libertad política y la soberanía”, las políticas migratorias o incluso “el colapso de las tasas de natalidad”.