El Ministerio de Comercio de China anunció este lunes la imposición de aranceles antisubvenciones provisionales de hasta casi 43% a las importaciones de determinados productos lácteos procedentes de la Unión Europea, tras concluir preliminarmente que estos reciben subvenciones y que han causado un “daño sustancial” a la industria láctea china.

Las medidas, que entrarán en vigor este martes, se aplicarán en forma de depósitos en garantía que los importadores deberán aportar ante la aduana china en función del valor en aduana de la mercancía y del porcentaje fijado para cada empresa exportadora europea.

Los “depósitos arancelarios”, que oscilan entre el 21.9% y el 42.7%, afectan a una serie de productos incluidos el queso fresco y procesado, la cuajada, el queso azul y algunos tipos de leche y cremas, informó el Ministerio de Comercio de Pekín en un comunicado.

Las autoridades chinas iniciaron una investigación sobre las subvenciones a estos productos en agosto de 2024, tras recibir un requerimiento de la Asociación de la Industria Láctea de China. Esta indagatoria concluirá en febrero.

El Ministerio de Comercio de China afirmó este lunes que las conclusiones preliminares muestran una relación entre las subvenciones de la UE y el “perjuicio sustancial” sufrido por la industria láctea nacional.

El anuncio se produce en un contexto de tensión comercial entre China y la Unión Europea, después de que Pekín impusiera recientemente aranceles de hasta el 19.8% a las importaciones de ciertos productos de cerdo de los Veintisiete, en lo que se considera una represalia por las tasas de Bruselas a sus vehículos eléctricos.

Esos aranceles entraron en vigor el 17 de diciembre y oscilan entre el 4.9% y el 19.8%, una reducción con respecto a los gravámenes temporales del 15.6% al 62.4% que estaban en vigor desde septiembre.

Cuatro principios

La investigación antisubvención sobre los lácteos europeos fue iniciada en agosto de 2024 a solicitud de la Asociación China de la Industria Láctea y de la Asociación China de la Industria de Productos Lácteos.

El Ministerio indicó en un comunicado que llevó a cabo las pesquisas bajo los principios de “equidad, imparcialidad, apertura y transparencia”, y de acuerdo con la legislación china y las normas de la Organización Mundial del Comercio, “protegiendo plenamente los derechos de las partes interesadas”.

De acuerdo con las conclusiones preliminares, las autoridades determinaron que los productos lácteos investigados procedentes de la UE reciben subvenciones, que la industria láctea china ha sufrido un “daño sustancial” y que existe una “relación de causalidad” entre ambos factores, lo que motivó la adopción de medidas provisionales.

La investigación analizó importaciones realizadas entre abril de 2023 y marzo de 2024 y evaluó los efectos de estas compras sobre el sector nacional durante el periodo comprendido entre 2020 y 2024.

Entre los programas citados figuraban ayudas a la conservación ecológica, subvenciones a jóvenes agricultores, apoyo al almacenamiento de productos lácteos y fondos para el desarrollo rural, aplicados en países como Irlanda, Austria, Bélgica, Italia, Croacia, Finlandia, Rumanía y la República Checa.

Las medidas afectan a un conjunto de productos que incluyen quesos frescos, cuajadas, quesos procesados y quesos azules, así como leche y algunos tipos de nata.

Bruselas criticó la investigación desde sus inicios: en septiembre de 2024, la Comisión Europea llevó el caso ante la Organización Mundial del Comercio, al considerar que las pesquisas se basaban en “acusaciones cuestionables y pruebas insuficientes”, declaró entonces el comisario de Comercio, Valdis Dombrovskis.

Francia, que lidera la tabla de exportadores europeos de lácteos a China, es la principal afectada por la investigación antisubvenciones, según los datos de la Administración General de Aduanas del país asiático, que también muestran a Italia, Dinamarca, Países Bajos y España entre los mayores damnificados.

Este mes, China anunció la imposición de aranceles de entre el 4.9% y el 19.8% al cerdo procedente de la Unión Europea durante un periodo de cinco años, tras una investigación por competencia desleal iniciada en 2024, en un contexto marcado por las fricciones comerciales con Bruselas a cuenta de los vehículos eléctricos chinos.

Elaborado con información de EFE y AFP