El panorama económico mundial ha dado un giro hacia el optimismo, según las más recientes proyecciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Ahora, se espera que la economía global alcance un crecimiento de 3% en el 2026.

Durante la reciente presentación del Reporte de Inflación, el presidente del BCRP, Julio Velarde, señaló que el escenario de incertidumbre que marcó los meses previos ha comenzado a ceder, dando paso a una mayor confianza en el desempeño de las grandes potencias.

“La preocupación que había de un enfriamiento de la economía mundial, particularmente la norteamericana, se ha disipado”, comentó.

Pese a estas proyecciones positivas para estos importantes socios del Perú, Velarde advirtió que “el mundo está más volátil” y que conflictos en el Medio Oriente, Asia o Europa podrían afectar el precio del petróleo y otros recursos necesarios para el país.

El BCRP espera que la economía global alcance un crecimiento de 3.1% al cierre del 2025 y un avance de 3% en el 2026. (Imagen: BCRP)

Estados Unidos

Ante esto, ¿qué podríamos esperar para Estados Unidos y China, dos de los principales socios comerciales del Perú?

En el caso de Estados Unidos, el BCRP indicó que se han revisado al alza sus expectativas, impulsadas por factores clave como la inversión masiva en tecnología -por ejemplo, la inversión en inteligencia artificial- y estímulos fiscales.

Con ello, se espera que el país norteamericano crezca 1.8% en 2026, aunque Velarde mencionó que “hay bancos de inversión que incluso están estimando que el crecimiento norteamericano podría llegar a 2.5%”.

China

Por otro lado, China también muestra una mejora en sus expectativas de crecimiento para los próximos años. El BCRP precisó que la proyección para el gigante asiático es de 4.5% para el próximo año.

Según indicaron, el motor principal de este avance no es el consumo interno, que todavía no es tan fuerte, sino la capacidad de China exportar productos al resto del mundo .

“Las exportaciones de China están aumentando en todo el mundo. Todos están notando esta presión de productos provenientes de este país a precios menores”, explicó.

Hay que recordar que China se ha embarcado en ser un aliado estratégico del mundo. De hecho, recientemente en la IV Sesión Plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China se aprobó una propuesta “para la Elaboración del XV Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social”.