El panorama económico mundial ha dado un giro hacia el optimismo, según las más recientes proyecciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). (Imagen: Andina -difusión)
El panorama económico mundial ha dado un giro hacia el optimismo, según las más recientes proyecciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). (Imagen: Andina -difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

El panorama económico mundial ha dado un giro hacia el optimismo, según las más recientes proyecciones del . Ahora, se espera que la economía global alcance un crecimiento de 3% en el 2026.

Durante la reciente presentación del Reporte de Inflación, el presidente del BCRP, , señaló que el escenario de incertidumbre que marcó los meses previos ha comenzado a ceder, dando paso a una mayor confianza en el desempeño de las grandes potencias.

La preocupación que había de un enfriamiento de la economía mundial, particularmente la norteamericana, se ha disipado”, comentó.

Pese a estas proyecciones positivas para estos importantes socios del Perú, Velarde advirtió que “el mundo está más volátil” y que conflictos en el Medio Oriente, Asia o Europa podrían afectar el precio del petróleo y otros recursos necesarios para el país.

El BCRP espera que la economía global alcance un crecimiento de 3.1% al cierre del 2025 y un avance de 3% en el 2026. (Imagen: BCRP)
El BCRP espera que la economía global alcance un crecimiento de 3.1% al cierre del 2025 y un avance de 3% en el 2026. (Imagen: BCRP)
LEA TAMBIÉN: BCRP ajustó su proyección del PBI para el 2026, ¿cuánto crecerá en el año electoral?

Estados Unidos

Ante esto, ¿qué podríamos esperar para Estados Unidos y China, dos de los principales socios comerciales del Perú?

En el caso de, el BCRP indicó que se han revisado al alza sus expectativas, impulsadas por factores clave como la inversión masiva en tecnología -por ejemplo, la inversión en inteligencia artificial- y estímulos fiscales.

Con ello, se espera que el país norteamericano crezca 1.8% en 2026, aunque Velarde mencionó que “hay bancos de inversión que incluso están estimando que el crecimiento norteamericano podría llegar a 2.5%.

China

Por otro lado, también muestra una mejora en sus expectativas de crecimiento para los próximos años. El BCRP precisó que la proyección para el gigante asiático es de 4.5% para el próximo año.

Según indicaron, el motor principal de este avance no es el consumo interno, que todavía no es tan fuerte, sino la capacidad de China exportar productos al resto del mundo.

Las exportaciones de China están aumentando en todo el mundo. Todos están notando esta presión de productos provenientes de este país a precios menores”, explicó.

Hay que recordar que China se ha embarcado en ser un aliado estratégico del mundo. De hecho, recientemente en la IV Sesión Plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China se aprobó una propuesta “para la Elaboración del XV Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social”.

SOBRE EL AUTOR

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.

TE PUEDE INTERESAR

The Economist: así reacciona la economía mundial ante la guerra comercial y los temores a la IA
FMI: la economía mundial avanza “mejor de lo temido”, pero se mantiene la incertidumbre
FMI prevé crecimiento del 3% para la economía mundial

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.