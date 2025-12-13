El superávit de la balanza comercial acumulada en los últimos doce meses continuó con su tendencia creciente a octubre de 2025, alcanzando US$ 31,771 millones.

En términos mensuales, el superávit comercial de bienes registró US$ 4,233 millones en octubre, el máximo valor desde que se tiene registro.

En el mes bajo análisis, las exportaciones sumaron US$ 9,517 millones, superiores en 46% con relación a octubre de 2024, explicado por el incremento de los precios de exportación en 21.1%, principalmente de productos mineros, y por el crecimiento de 20.5% en los volúmenes exportados, principalmente en concentrados de cobre y zinc, y en productos pesqueros no tradicionales.

En octubre, las exportaciones tradicionales alcanzaron los US$ 7,164 millones, lo que significó un crecimiento de 63.1% interanual impulsado por el alza en los precios del oro y cobre y por los mayores volúmenes exportados de todos los minerales, con excepción del oro.

Además, se observó un mayor valor exportado de café por el aumento de los volúmenes y el alza de su cotización internacional.

Frente al mismo mes del 2024, las ventas al exterior de productos no tradicionales crecieron en 10.7% a US$ 2,332 millones, por el incremento de los volúmenes exportados de todos los sectores, en especial pesqueros, agropecuarios y minero no metálico.

Por su parte, las importaciones se incrementaron en 10.1% a US$ 5,284 millones en octubre, reflejo principalmente de las mayores compras de bienes de capital, insumos industriales y bienes de consumo duraderos.