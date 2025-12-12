El Producto Bruto Interno (PBI) habría alcanzado una expansión cercana al 4% al cierre de octubre, estimó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante la reciente presentación del programa monetario, el gerente central de Estudios Económicos del BCRP, Adrián Armas, precisó que esta proyección de la producción nacional responde a un importante crecimiento en los sectores primarios durante ese mes .

“El PBI primario va a tener un crecimiento importante, con lo cual, posiblemente, en octubre el PBI esté creciendo alrededor de 4%. El sector no primario igual viene con este buen ritmo que hemos visto en algunos indicadores”, comentó.

Estas expectativas mencionadas por Armas coinciden con la información preliminar del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que recientemente reportó un crecimiento del sector pesca, hidrocarburos, así como del consumo interno de cemento y electricidad.

Por ejemplo, en uno de los sectores primarios como pesca, se observaba que la producción habría crecido 25.70% en octubre, un mejor resultado que en septiembre (6.37%) y agosto (-16.01%).

¿Impacto por elecciones?

Por otro lado, Armas descartó que, por el momento, se esté sintiendo un impacto de las próximas elecciones generales en la economía peruana.

De hecho, el representante del BCRP explicó que las afectaciones de los procesos electorales sobre la actividad económica suelen ocurrir recién en el primer o segundo trimestre del año del período electoral, pero aclaró que “no siempre ocurren ” .

Por último, Amas añadió que la próxima semana el presidente del BCRP, Julio Velarde, presentará las proyecciones económicas del cierre del 2025.