Aún faltan algunos días para conocer el resultado del Producto Bruto Interno (PBI) del Perú de octubre. Sin embargo, información preliminar del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ya da algunas luces al respecto.

Durante ese mes, se destacó el crecimiento del sector pesca, hidrocarburos, así como del consumo interno de cemento y electricidad, aunque con distintas dinámicas. Aquí los detalles de cada uno de ellos.

Electricidad, ¿reflejo de la economía?

Aunque ya no es un reflejo fiel, aún la producción de electricidad es un indicador clave que adelanta la dinámica de la economía de Perú.

El reporte evidencia un aumento de 3.31% en la producción de las empresas generadoras de servicio público, que operan en el Sistema Interconectado Nacional y los Sistemas Aislados. Este es su mejor resultado en cuatro meses.

Durante octubre se observó un mejor desempeño en la generación de energía de origen hidroeléctrica (41.74%) y de origen renovable eólica-solar (29.88%).

Las principales empresas que aumentaron su producción fueron Chinango, Empresa de Generación Huallaga, Orazul Energy Perú, Compañía Eléctrica El Platanal (CELEPSA), Inland Energy, Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu (EGEMSA), Statkraft, San Gabán, Empresa de Generación Huanza, Electroperú, Energía Eólica, Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa (EGASA).

Cemento sigue con buen ritmo

En cuanto al consumo interno de cemento, indicador clave para medir el avance del sector de construcción, se observó un crecimiento de 9.05% en octubre.

Aunque el resultado no fue mayor que el de septiembre (11.15%), se mantiene un buen desempeño en el despacho local e importación de cemento.

Este comportamiento respondió al dinamismo de obras provenientes del sector privado. De esa manera, se promedia un crecimiento de 6.07% entre los meses de enero y octubre.

Pesca se acelera

Solo en pesca marítima y continental, el INEI adelantó que la producción creció 25.70% en octubre. Este resultado es mayor que lo visto en septiembre (6.37%) y agosto (-16.01%).

El avance se explicó por una mayor captura de especies de origen marítimo (37.28%), destinados al consumo humano directo en dos de sus cuatro destinos: para congelado y consumo en estado fresco; pero disminuyó para elaboración del producto enlatado y curado.

Aunque el desembarque de anchoveta para harina y aceite de pescado -denominado para consumo humano indirecto- ascendió a 830 toneladas, esto resulta 75.3% por debajo de las 3,362 toneladas extraídas en octubre del año pasado.

Produce autorizó el reinicio de la pesca desde el 21 de noviembre, pero Imarpe podría recomendar ajustar cuota de captura. (Imagen: Andina)

Hidrocarburos... ¿y minería?

El sector de hidrocarburos alcanzó un crecimiento de 4.21% en octubre, superando la producción del mes previo (0.78%)

De acuerdo con el INEI, este resultado se dio por un mayor volumen de explotación de petróleo crudo (14%) y de líquidos de gas natural (3.2%). Sin embargo, la producción de gas natural disminuyó en 2.1%.

Lo que sorprendió en este informe es que no se consideró el adelanto de la cifra de la minería, como usualmente se aborda.