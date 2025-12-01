Los precios al consumidor en Lima volvieron a subir ligeramente, alcanzando su mayor nivel en tres meses, reportó el INEI. (Imagen: Andina)
Los precios al consumidor en Lima volvieron a subir ligeramente, alcanzando su mayor nivel en tres meses, reportó el INEI. (Imagen: Andina)
La volvió a subir en noviembre. El mes pasado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la capital cerró con un alza de 0.11% anual, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

De esta manera, la en Lima subió a 1.37%, su mayor nivel en tres meses, aunque por debajo de los resultados de julio pasado.

Pese al ligero avance, el índice de precios en la capital continúa ubicándose dentro del rango meta de entre 1% y 3% del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Para esta medición se tuvieron en cuenta las variaciones en los costos de diferentes categorías de compra. Por ejemplo, durante el mes pasado aumentaron los precios de los Alimentos y bebidas no alcohólicas (0.41%), Restaurantes y hoteles (0.19%), y Transporte (0.18%).

Por el contrario, retrocedieron los precios en categorías como las de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0.37%), y Comunicaciones (-0.75%).

(Noticia en desarrollo)

