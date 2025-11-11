El 20% de los afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) que realizarán el octavo retiro de fondos, utilizará estos recursos para las compras de consumo masivo, señala una encuesta de Worldpanel by Numerator.

El retiro de fondos de la AFP aprobado por el Congreso, permite a los afiliados disponer voluntariamente de hasta S/ 21,400, equivale a cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Los resultados de la encuesta, que permiten respuestas múltiples, revelan que el 38% de los hogares planea usar el dinero de la AFP para trasladarlo a sus ahorros familiares.

En segundo lugar, un 34% tiene previsto utilizar este dinero para pagar sus deudas; mientras que el 22% prefiere invertirlo en la educación de sus hijos.

Por otra parte, un 21% tiene pensado hacer arreglos en el hogar; y finalmente, un 20% de los afiliados usará el dinero para diversas compras de consumo masivo.

“Cabe resaltar que esta disposición excepcional de dinero se da en medio de un contexto donde el consumo masivo ha presentado un crecimiento, tanto en valor con en volumen (+5.1% y +2.4% respectivamente), durante el segundo trimestre del presente año”, comenta Mauricio Cheng Matsuno, country manager de Worldpanel by Numerator Perú.

El informe también analiza las respuestas por regiones, donde se destaca que el Centro y el Sur son quienes presentan mayores porcentajes de intención de ahorro, con 47% y 44% respectivamente.

En contraste, en la región Oriente la mayoría de familias usará el dinero del retiro de la AFP para gastos de consumo masivo (28%); mientras que en la región Norte, el principal destino de estos fondos será el pago de deudas (29%).

El informe denominado “Retiro de AFP”, fue llevada a cabo por Worldpanel by Numerator, entre el 1 y 15 de octubre del 2025, con un panel de 748 hogares peruanos a nivel nacional y una confiabilidad del 95%.