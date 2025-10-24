Los afiliados que quieran realizar el octavo retiro de sus fondos AFP, de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias – UIT (S/ 21,400), tienen tres oportunidades para presentar la solicitud respectiva.

“Ya hemos iniciado con el ingreso de las solicitudes desde el día 21 de octubre. Es un retiro voluntario y está vigente hasta el 18 de enero, para lo cual tenemos tres cronogramas”, señaló hoy la gerente de operaciones de AFP Integra, Shirley Parodi, a Andina.

Tres periodos

“Las personas deben verificar cuál es el último dígito de su Documento Nacional de Identidad (DNI) y considerar que el primer cronograma está vigente desde el 21 de octubre hasta el 18 de noviembre, con un dígito cada dos días. A partir del 19 de noviembre hasta el 3 de diciembre es un dígito por día. Y desde del 4 de diciembre hasta el 18 de enero es libre porque pueden entrar los dígitos en cualquier orden”, agregó.

Las fechas para presentar la solicitud de retiro quedaron establecidas de la siguiente manera:

Letra: 21 de octubre y 19 de noviembre.

21 de octubre y 19 de noviembre. 0: 22-23 de octubre y 20 de noviembre.

22-23 de octubre y 20 de noviembre. 1: 24-27 de octubre y 21 de noviembre.

24-27 de octubre y 21 de noviembre. 2: 28 y 29 de octubre y 24 de noviembre.

28 y 29 de octubre y 24 de noviembre. 3: 30-31 de octubre y 25 de noviembre.

30-31 de octubre y 25 de noviembre. 4: 3-4 de noviembre y 26 de noviembre.

3-4 de noviembre y 26 de noviembre. 5: 5-6 de noviembre y 27 de noviembre.

5-6 de noviembre y 27 de noviembre. 6: 7-10 de noviembre y 28 de noviembre.

7-10 de noviembre y 28 de noviembre. 7: 11-12 de noviembre y 1 de diciembre.

11-12 de noviembre y 1 de diciembre. 8: 13-14 de noviembre y 2 de diciembre.

13-14 de noviembre y 2 de diciembre. 9: 17-18 de noviembre y 3 de diciembre.

17-18 de noviembre y 3 de diciembre. Libre: del 4 de diciembre al 18 de enero.

“La solicitud de retiro es un trámite gratuito, no hay ningún tipo de cobro para ejecutarlo. La AFP cumple con todas las normas de protección de datos y ciberseguridad”, sostuvo Shirley Parodi.