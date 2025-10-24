Retiro de AFP. (Foto: Andina)
Retiro de AFP. (Foto: Andina)
Redacción Gestión
Redacción Gestión

Los afiliados que quieran realizar el octavo retiro de sus fondos AFP, de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias – UIT (S/ 21,400), tienen tres oportunidades para presentar la solicitud respectiva.

señaló hoy la gerente de operaciones de AFP Integra, Shirley Parodi, a Andina.

LEA TAMBIÉN: Retiro de AFP: dinero desembolsado puede ser embargado por deudas de alimentos

Tres periodos

“Las personas deben verificar cuál es el último dígito de su Documento Nacional de Identidad (DNI) y considerar que el primer cronograma está vigente desde el 21 de octubre hasta el 18 de noviembre, con un dígito cada dos días. A partir del 19 de noviembre hasta el 3 de diciembre es un dígito por día. Y desde del 4 de diciembre hasta el 18 de enero es libre porque pueden entrar los dígitos en cualquier orden, agregó.

  • Letra: 21 de octubre y 19 de noviembre.
  • 0: 22-23 de octubre y 20 de noviembre.
  • 1: 24-27 de octubre y 21 de noviembre.
  • 2: 28 y 29 de octubre y 24 de noviembre.
  • 3: 30-31 de octubre y 25 de noviembre.
  • 4: 3-4 de noviembre y 26 de noviembre.
  • 5: 5-6 de noviembre y 27 de noviembre.
  • 6: 7-10 de noviembre y 28 de noviembre.
  • 7: 11-12 de noviembre y 1 de diciembre.
  • 8: 13-14 de noviembre y 2 de diciembre.
  • 9: 17-18 de noviembre y 3 de diciembre.
  • Libre: del 4 de diciembre al 18 de enero.

“La solicitud de retiro es un trámite gratuito, no hay ningún tipo de cobro para ejecutarlo. La AFP cumple con todas las normas de protección de datos y ciberseguridad”, sostuvo Shirley Parodi.

