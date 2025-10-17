La Asociación de AFP informó que el registro de solicitudes para el retiro de hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT); es decir, hasta S/ 21,400, se iniciará el martes 21 de octubre en los siguientes portales web de cada AFP.

La Asociación de AFP indicó que los trámites son gratuitos y 100% digitales.

Recomendó ingresar al enlace de tu AFP el día que te corresponda, siguiendo el cronograma según el último número de tu documento de identidad.

¿A qué AFP estoy afiliado?

Puedes conocer a qué AFP estás afiliado en este enlace de la SBS (opción “Constancia de Afiliación AFP”). Encuentra el paso a paso en este video tutorial.

Cronograma

Registra tu solicitud en la fecha que te corresponda, siguiendo el cronograma según el último número de tu documento de identidad. El cronograma quedó establecido así:

Letra: 21 de octubre y 19 de noviembre.

0: 22-23 de octubre y 20 de noviembre.

1: 24-27 de octubre y 21 de noviembre.

2: 28 y 29 de octubre y 24 de noviembre.

3: 30-31 de octubre y 25 de noviembre.

4: 3-4 de noviembre y 26 de noviembre.

5: 5-6 de noviembre y 27 de noviembre.

6: 7-10 de noviembre y 28 de noviembre.

7: 11-12 de noviembre y 1 de diciembre.

8: 13-14 de noviembre y 2 de diciembre.

9: 17-18 de noviembre y 3 de diciembre.

Libre: del 4 de diciembre al 18 de enero.