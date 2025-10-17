Retiro de AFP. (Fuente: El Peruano)
Retiro de AFP. (Fuente: El Peruano)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Asociación de AFP informó que el registro de solicitudes para el retiro de hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT);

La Asociación de AFP indicó que los trámites son gratuitos y 100% digitales.

Recomendó ingresar al enlace de tu AFP el día que te corresponda, siguiendo el cronograma según el último número de tu documento de identidad.

LEA TAMBIÉN: Retiro de AFP: este es el cronograma oficial según tu número de DNI

¿A qué AFP estoy afiliado?

Puedes conocer a qué AFP estás afiliado en este enlace de la (opción “Constancia de Afiliación AFP”). Encuentra el paso a paso en este video .

Cronograma

Registra tu solicitud en la fecha que te corresponda, siguiendo el cronograma según el último número de tu documento de identidad. El cronograma quedó establecido así:

Letra: 21 de octubre y 19 de noviembre.

0: 22-23 de octubre y 20 de noviembre.

1: 24-27 de octubre y 21 de noviembre.

2: 28 y 29 de octubre y 24 de noviembre.

3: 30-31 de octubre y 25 de noviembre.

4: 3-4 de noviembre y 26 de noviembre.

5: 5-6 de noviembre y 27 de noviembre.

6: 7-10 de noviembre y 28 de noviembre.

7: 11-12 de noviembre y 1 de diciembre.

8: 13-14 de noviembre y 2 de diciembre.

9: 17-18 de noviembre y 3 de diciembre.

Libre: del 4 de diciembre al 18 de enero.

TE PUEDE INTERESAR

Octavo retiro de AFP: en estos bancos y cajas podrás disponer de tu dinero
Retiro de AFP: dinero desembolsado puede ser embargado por deudas de alimentos
Retiro de AFP: la propuesta de aseguradoras, fondos mutuos y bancos para captar estos ahorros

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.