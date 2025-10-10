Retiro de fondos de las AFP podrá darse en cuatro armadas, en caso uno disponga liberar hasta 4 UIT. Foto: Andina
Retiro de fondos de las AFP podrá darse en cuatro armadas, en caso uno disponga liberar hasta 4 UIT.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

A poco del 21 de octubre, , Profuturo publicó el listado de bancos y cajas autorizados para que los usuarios puedan disponer de sus ahorros previsionales.

De esa manera, se podrá realizar el octavo retiro de las AFP en estas instituciones:

  • Scotiabank
  • BBVA
  • BCP
  • Interbank
  • BanBif
  • Caja Huancayo
  • Banco Falabella
  • Banco de la Nación —únicamente para los afiliados cuyo registro domiciliario coincida con la ubicación donde esta institución sea la única oferta bancaria—.

Profuturo AFP recordó a los ciudadanos que el número de cuenta que se debe registrar es el que se emplea regularmente en tu entidad financiera, y no el interbancario (CCI).

La plataforma virtual para ingresar la solicitud estará habilitada a partir del 21 de octubre de 2025.
Además, indicaron que para este , se deben tener en cuenta:

  • La cuenta donde se depositará el dinero debe estar en soles y ser personal —es decir, no mancomunada—.
  • Los datos personales registrados en la entidad financiera deben coincidir con los consignados en la AFP.
  • Si la cuenta se encuentra suspendida o retenida, el banco o caja financiera podrá crear una adicional.
  • No cerrar la cuenta que el banco abrió para depositar las 4 UIT. Esta debe permanecer activa.

Vale añadir que los afiliados a la AFP podrán disponer de hasta S/ 21,400 (considerando el valor actual de las 4 UIT) y dicho desembolso se dará en cuatro partes: 1 UIT cada 30 días calendario.

