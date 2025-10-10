A poco del 21 de octubre, fecha en la que podrá comenzar a solicitarse el retiro de hasta 4 UIT de los fondos de las AFP, Profuturo publicó el listado de bancos y cajas autorizados para que los usuarios puedan disponer de sus ahorros previsionales.
De esa manera, se podrá realizar el octavo retiro de las AFP en estas instituciones:
- Scotiabank
- BBVA
- BCP
- Interbank
- BanBif
- Caja Huancayo
- Banco Falabella
- Banco de la Nación —únicamente para los afiliados cuyo registro domiciliario coincida con la ubicación donde esta institución sea la única oferta bancaria—.
Profuturo AFP recordó a los ciudadanos que el número de cuenta que se debe registrar es el que se emplea regularmente en tu entidad financiera, y no el interbancario (CCI).
LEA TAMBIÉN: Posible rebote del dólar en el radar del mercado tras vacancia, ¿habrá picos?
Además, indicaron que para este octavo retiro de las AFP, se deben tener en cuenta:
- La cuenta donde se depositará el dinero debe estar en soles y ser personal —es decir, no mancomunada—.
- Los datos personales registrados en la entidad financiera deben coincidir con los consignados en la AFP.
- Si la cuenta se encuentra suspendida o retenida, el banco o caja financiera podrá crear una adicional.
- No cerrar la cuenta que el banco abrió para depositar las 4 UIT. Esta debe permanecer activa.
Vale añadir que los afiliados a la AFP podrán disponer de hasta S/ 21,400 (considerando el valor actual de las 4 UIT) y dicho desembolso se dará en cuatro partes: 1 UIT cada 30 días calendario.