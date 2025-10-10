A poco del 21 de octubre, fecha en la que podrá comenzar a solicitarse el retiro de hasta 4 UIT de los fondos de las AFP, Profuturo publicó el listado de bancos y cajas autorizados para que los usuarios puedan disponer de sus ahorros previsionales.

De esa manera, se podrá realizar el octavo retiro de las AFP en estas instituciones:

Scotiabank

BBVA

BCP

Interbank

BanBif

Caja Huancayo

Banco Falabella

Banco de la Nación —únicamente para los afiliados cuyo registro domiciliario coincida con la ubicación donde esta institución sea la única oferta bancaria—.

Profuturo AFP recordó a los ciudadanos que el número de cuenta que se debe registrar es el que se emplea regularmente en tu entidad financiera, y no el interbancario (CCI).

La plataforma virtual para ingresar la solicitud estará habilitada a partir del 21 de octubre de 2025. Foto: El Peruano

Además, indicaron que para este octavo retiro de las AFP, se deben tener en cuenta:

La cuenta donde se depositará el dinero debe estar en soles y ser personal —es decir, no mancomunada—.

Los datos personales registrados en la entidad financiera deben coincidir con los consignados en la AFP.

Si la cuenta se encuentra suspendida o retenida, el banco o caja financiera podrá crear una adicional.

No cerrar la cuenta que el banco abrió para depositar las 4 UIT. Esta debe permanecer activa.

Vale añadir que los afiliados a la AFP podrán disponer de hasta S/ 21,400 (considerando el valor actual de las 4 UIT) y dicho desembolso se dará en cuatro partes: 1 UIT cada 30 días calendario.