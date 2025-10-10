Dina Boluarte tiene una amplia desaprobación ante la población. (Foto: Presidencia)
Dina Boluarte tiene una amplia desaprobación ante la población. (Foto: Presidencia)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Ricardo Guerra Vásquez
mailRicardo Guerra Vásquez

Una ráfaga de 27 disparos con una presunta ametralladora a integrantes de la popular orquesta de cumbia Agua Marina en pleno concierto, la noche del último feriado del miércoles 8 de octubre, fue lo que llevó a los políticos del Perú -recién- a encender sus alarmas.

TE PUEDE INTERESAR

Perú crecería solo 2.5% en el 2026, así ve el Banco Mundial a la economía del país
OCDE: economía peruana crecería 2.8% en el 2025
Pese a elecciones, economía de Perú podría crecer como en 2013: mejores precios lo explican

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.