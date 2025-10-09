Agua Marina en concierto. (Foto referencial: Difusión)
Agua Marina en concierto. (Foto referencial: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Una balacera registrada la noche del miércoles interrumpió el concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, dejando al menos cuatro personas heridas y generando momentos de pánico entre los asistentes.

Según información policial preliminar, los disparos se habrían efectuado desde motocicletas ubicadas en la parte posterior del recinto, mientras la agrupación norteña seguía en el escenario. El hecho dejó cinco personas heridas, entre ellas cuatro músicos y un vendedor de bebidas alcohólicas.

Entre los integrantes de la agrupación afectados, los hermanos Manuel y Luis Quiroga Querevalú fueron trasladados a la clínica Maison de Santé. Manuel presenta una herida de bala en la pierna derecha, mientras que Luis, en estado más grave, recibió un impacto en el tórax.

LEA TAMBIÉN: Dina Boluarte responsabilizó a la inmigración ilegal por aumento de la delincuencia

Otros dos heridos, Wilson Javier Ruiz Julca (41) y César Augusto More Nizama (51), fueron atendidos en el hospital Guillermo Almenara, en La Victoria.

El ataque ocurrió cerca de las 10:20 p.m., cuando los fanáticos disfrutaban del espectáculo. Tras los disparos, el público se lanzó al suelo o salió del establecimiento.

TE PUEDE INTERESAR

Morgan Quero responsabilizó al gobierno de PPK del incremento de la delincuencia
Dina Boluarte responsabilizó a la inmigración ilegal por aumento de la delincuencia
Confiep pide destinar fondos de Petroperú a la lucha contra la delincuencia

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.