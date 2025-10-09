Una balacera registrada la noche del miércoles interrumpió el concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, dejando al menos cuatro personas heridas y generando momentos de pánico entre los asistentes.

Según información policial preliminar, los disparos se habrían efectuado desde motocicletas ubicadas en la parte posterior del recinto, mientras la agrupación norteña seguía en el escenario. El hecho dejó cinco personas heridas, entre ellas cuatro músicos y un vendedor de bebidas alcohólicas.

Entre los integrantes de la agrupación afectados, los hermanos Manuel y Luis Quiroga Querevalú fueron trasladados a la clínica Maison de Santé. Manuel presenta una herida de bala en la pierna derecha, mientras que Luis, en estado más grave, recibió un impacto en el tórax.

Otros dos heridos, Wilson Javier Ruiz Julca (41) y César Augusto More Nizama (51), fueron atendidos en el hospital Guillermo Almenara, en La Victoria.

El ataque ocurrió cerca de las 10:20 p.m., cuando los fanáticos disfrutaban del espectáculo. Tras los disparos, el público se lanzó al suelo o salió del establecimiento.