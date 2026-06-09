El Gobierno de Venezuela afirmó este lunes que no contempla entablar negociaciones con la oposición mayoritaria y, menos aún, con la líder antichavista y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien recientemente sostuvo que debe asumir el papel de interlocutora en un eventual proceso de diálogo orientado a la convocatoria de elecciones presidenciales.

“Eso es pura paja (mentira)”, respondió el ministro de Interior y secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, al ser consultado sobre el pedido realizado por la oposición y sus principales dirigentes, Machado y Edmundo González Urrutia, para iniciar una negociación “seria, firme y responsable” con el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el acompañamiento de Estados Unidos.

Durante la conferencia de prensa semanal del PSUV, transmitida por la televisión estatal, Cabello aseguró que actualmente no existe ningún acercamiento con la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora del país.

LEA TAMBIÉN: Esto es lo que Venezuela necesita lo más pronto posible

“No está planteado nada con la PUD y con ella (Machado) mucho menos”, enfatizó el dirigente oficialista.

Niegan contactos

Cabello también sostuvo que no se ha producido ninguna reunión entre la mandataria encargada y representantes de la oposición en ninguna parte del mundo.

Asimismo, afirmó que el sector opositor no tiene la capacidad de imponer condiciones dentro del escenario político venezolano.

María Corina Machado reiteró que debe encabezar un eventual proceso de diálogo para avanzar hacia elecciones presidenciales en Venezuela. Foto: MARTIN BERNETTI / AFP.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, habla en una rueda de prensa este miércoles, en Washington (EE.UU). Foto: EFE/ Octavio Guzmán

Las declaraciones se producen días después de que Machado reiterara, en una entrevista concedida desde Oslo a la periodista Carla Angola, que tiene la responsabilidad de liderar un eventual proceso de negociación con el Ejecutivo.

La dirigente opositora señaló que un acuerdo político representaría la mejor alternativa para el chavismo, al considerar que atraviesa una situación “insostenible” y que, tarde o temprano, deberá abandonar el poder.

Machado advirtió además que “puede pasar cualquier cosa” en Venezuela si una eventual transición política no se desarrolla de manera ordenada, pacífica y con garantías para todas las partes involucradas.

LEA TAMBIÉN: Trump afirma que María Corina Machado le dijo que no se merecía el Nobel cuando se lo dio

En ese contexto, sostuvo que cualquier negociación debe contar con objetivos claramente definidos, plazos establecidos y mecanismos de evaluación de resultados, además de mantener informada a la ciudadanía sobre los avances de las conversaciones.

Recientemente, la líder opositora anunció su intención de postular a la Presidencia y aseguró que la salida de Delcy Rodríguez del poder “no está en duda”. Rodríguez asumió la conducción del Ejecutivo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero pasado en Caracas.

Con información de EFE.