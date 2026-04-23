Las Torres Simón Bolívar, en el centro, y el edificio de la Asamblea Nacional, a la izquierda, en Caracas. Fuente: Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Las noticias económicas desde Venezuela llegan a una velocidad vertiginosa. Tras más de dos décadas, el Fondo Monetario Internacional va a retomar el diálogo formal con el país. El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez firmó acuerdos con Chevron Corp. y la española Repsol SA para expandir operaciones petroleras y ya promulgó una nueva ley minera para atraer inversión extranjera.

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