La titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco, Rosa María Candia, anunció que se evalúan medidas y mecanismos para agilizar la venta de boletos, en especial las entradas físicas que se venden en el distrito de Machupicchu Pueblo, antes del inicio de la temporada alta en la ciudadela inca de Machu Picchu.

La directora de Cultura de Cusco confirmó que se evalúa la posibilidad que las entradas físicas a Machu Picchu se venda de manera virtual y el visitante podrá recogerla posteriormente el ticket de forma presencial en el local habilitado de Machupicchu Pueblo.

“Eso es lo que nosotros estamos haciendo y pronto les vamos a dar a conocer”, aseveró la funcionaria a Andina, sin precisar una fecha exacta de implementación, pero confirmando que se trata de una propuesta en proceso de validación técnica.

Rosa María Candia explicó que la medida busca reducir las largas colas y el desorden generado por la alta demanda turística hacia la ciudadela inca.

Sobre el actual sistema de compra anticipada habilitado en las últimas semanas, que permite adquirir entradas con dos o tres días de anticipación, remarcó que tiene carácter temporal. Fue dispuesto como medida inmediata para reducir las aglomeraciones en las taquillas, mientras se define e implementa el mecanismo definitivo.

“La venta anticipada que se está realizando es provisional. Estamos trabajando para ver mecanismos a fin de evitar estas colas y que la venta sea ordenada y sostenible”, afirmó.

Machu Picchu. (Foto: GEC/Juan Sequeiros)

Venta anticipada busca reducir colas

Candia recordó que recientemente se implementó un sistema de compra anticipada de boletos con uno o dos días de antelación para disminuir las aglomeraciones de turistas que permanecían largas horas esperando adquirir entradas.

Según indicó, la medida forma parte de un proceso temporal mientras se definen mecanismos definitivos de comercialización y control de visitantes.

“Lo que vamos a garantizar es que con un día de anticipación puedan recibir sus boletos e ingresar tranquilamente”, manifestó.

La funcionaria explicó que actualmente el Ministerio de Cultura trabaja en mesas técnicas para consensuar una propuesta definitiva junto con las autoridades vinculadas a la gestión turística de Machu Picchu.

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Propuesta será evaluada por Unidad de Gestión

La directora precisó que la iniciativa será presentada ante la Unidad de Gestión de Machu Picchu para su validación y posterior socialización con la población de Machupicchu Pueblo.

“El Ministerio de Cultura ya lo tiene previsto, pero se ha suspendido la reunión de la Unidad de Gestión de Machu Picchu. Ahí es donde se va a presentar la propuesta para su validación”, sostuvo.

Añadió que el objetivo es implementar un sistema sostenible que permita ordenar la atención a los visitantes y evitar que turistas permanezcan durante horas o incluso toda la noche formando colas.

Capacidad aumentará a 5,600 visitantes

La funcionaria también confirmó que durante la temporada alta se mantendrá el incremento temporal del aforo diario de visitantes a Machu Picchu, que alcanza los 5,600 turistas por día.

“Así es”, respondió al ser consultada sobre la ampliación de capacidad autorizada para la ciudadela inca.

Por último, Candia evitó adelantar mayores detalles sobre el nuevo sistema de venta virtual de boletos, aunque confirmó que la propuesta viene siendo trabajada por el Ministerio de Cultura y será dada a conocer próximamente.

“Eso es lo que nosotros estamos haciendo y pronto les vamos a dar a conocer”, puntualizó.