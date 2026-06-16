El Inti Raymi o “Fiesta del Sol” es la celebración ancestral más importante del calendario inca. Se festeja cada 24 de junio en el Cusco, pero la celebración tiene lugar a todo el mes. De acuerdo con estimaciones de la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (Gercetur), en junio, la ciudad imperial puede recibir hasta 90 mil turistas más que en un mes regular.

El gerente de la entidad, Rosendo Baca, señaló que Cusco suele registrar entre 150 mil y 200 mil visitantes en un mes regular; pero que durante la temporada de fiestas jubilares y el Inti Raymi la cifra puede elevarse hasta los 300 mil turistas.

Sin embargo, con una demanda turística que prácticamente se duplica durante las celebraciones, conseguir boletos para algunos atractivos puede convertirse en uno de los principales retos para quienes planean viajar a Cusco en esta temporada.

Por ello, la recomendación es planificar el viaje con anticipación y verificar cuidadosamente los canales donde se adquieren los boletos antes de realizar cualquier compra.

¿Y si ya no encuentras entradas para Machu Picchu?

Aunque Machu Picchu concentra gran parte del interés de los visitantes, no es el único atractivo de Cusco. La región cuenta con una amplia oferta de destinos arqueológicos y culturales que pueden formar parte del itinerario turístico.

Entre las alternativas figuran el Valle Sagrado de los Incas, conocido por sus complejos arqueológicos y mercados tradicionales; Ollantaytambo, una de las pocas ciudades incas que mantiene parte de su trazado original, y Pisac, destino que combina patrimonio histórico y vistas panorámicas.

Para quienes opten por recorrer otros atractivos de la región, también es importante considerar los costos de los circuitos turísticos. Un city tour por Cusco suele costar entre S/ 35 y S/ 45 por persona, dependiendo de la agencia contratada. En tanto, los recorridos al Valle Sagrado de los Incas oscilan entre S/ 75 y S/ 85.

Además, para ingresar a diversos sitios arqueológicos y culturales es necesario adquirir el Boleto Turístico del Cusco. Los visitantes nacionales pueden acceder al boleto parcial de un día por S/ 40, que permite el ingreso a cuatro atractivos, o al boleto integral de 11 días por S/ 70, válido para 16 sitios turísticos. Para los turistas extranjeros, las tarifas son de S/ 70 y S/ 130, respectivamente.

También destacan los circuitos hacia Maras y Moray, las visitas a la montaña de colores Vinicunca, la laguna Humantay y diversos recorridos comunitarios que permiten conocer la gastronomía, artesanía y tradiciones de las localidades cusqueñas.

La recomendación para quienes planean viajar durante la temporada alta es organizar con tiempo su itinerario, confirmar la disponibilidad de los atractivos que desean visitar con agencias oficiales y mantener opciones alternativas dentro de su ruta.

Con miles de turistas previstos para junio, Cusco se prepara nuevamente para recibir a visitantes de distintas partes del mundo. Más allá de Machu Picchu, la región ofrece una variedad de experiencias que permiten acercarse a la historia, cultura y paisajes que la convierten en uno de los principales destinos turísticos del país.

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