¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

15 de agosto del 2011. Hace 15 años

EMPRESAS YA NO QUIEREN PAGAR AL CONTADO SINO EN 90 DÍAS

“Ahora todo el mundo quiere comprar al crédito”, dice Interbank. En tanto, con el factoring, los proveedores pueden cobrar sus facturas en 5 días. Antes lo hacían en 75. Liquidez en caja seha vuelto lo más preciado para las empresas, y por ello dilatan al máximo el pago de sus facturas.

“Todas las empresas piden pagar a 90 días. Los que pagaban en 30 días o 60 días, ahora van a 90 días”, dijo el gerente de Negocios y Productos Globales de Interbank, Pedro Ayín. “La tendencia es a que las empresas se financien a través de sus proveedores. Todo el mundo quiere comprar al crédito, y ya nadie quiere pagar al contado”, añadió.

Pero, mientras que las empresas compradoras quieren pagar al plazo más largo, su proveedor -generalmente una pyme- quiere cobrar lo antes posible. En medio de esa puja, que suele ser dura, sobre todo para la pyme que vende a una gran compañía, el factoring es cada vez más usado por los empresarios.

LEER TAMBIÉN: Exportaciones de uva a China sumarían 8 millones de cajas esta temporada

15 de agosto del 2016. Hace 10 años

MERCEDES ARÁOZ, ZAVALA Y VIZCARRA SON LOS MÁS PODEROSOS DETRÁS DE PPK

El 55% de peruanos considera que Pedro Pablo Kuczynski es el hombre más poderoso del país. El 57% cree que los medios de comunicación pueden quitar o poner presidentes o ministros. El centro, con 62%, y el sur, con 60%, señalan que el presidente es la persona con más poder, mientras que Keiko Fujimori ocupa el segundo lugar, y el estrato A/B cree que Zavala tiene más poder que Mercedes Aráoz. A nivel empresarial, Dionisio Romero Paoletti y Gastón Acurio son considerados los más poderosos.

EFEMÉRIDES. El 55% de peruanos considera que Pedro Pablo Kuczynski es el hombre más poderoso del país.

15 de agosto del 2016. Hace 10 años

EN SETIEMBRE SE INICIA CONSTRUCCIÓN DE TÚNEL DE TRASVASE EN PROYECTO ALTO PIURA

En el segundo trimestre del 2017 se construirá la represa Tronera Sur que abastecerá de agua al proyecto de irrigación. Las obras podrían terminar con seis meses a un año de anticipación. A partir del 12 de setiembre se iniciarán los trabajos del túnel de trasvase o transandino, la infraestructura más importante del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap), con lo que se estima irrigar hasta 60,000 hectáreas en Piura.