El confirming es un mecanismo por el que empresas pagadoras de las facturas recurren a una entidad financiera, tradicionalmente un banco, o una compañía especializada, a los que llevan sus cuentas por pagar. De ese modo, abren una línea de crédito a sus proveedores para que estos, a su vez, puedan cobrar por adelantado sus facturas, a cambio de un descuento.

Es decir, a diferencia del factoring tradicional, en que el emisor de la factura es quien la transa, en el confirming es el deudor quien toma la iniciativa para que esas obligaciones puedan ser negociadas.

“El grueso de pagadores (que hacen confirming) está concentrado en empresas corporativas que son líderes en su rubro, de los sectores de retail, consumo masivo y minería”, señaló María del Carmen Camán, gerente adjunto de productos empresariales del BCP.

Ricardo Gallo, presidente de la Asociación Peruana de Factoring (Apefac), coincidió en que grandes mineras y supermercados emplean más el confirming para pagar a sus proveedores.

El grueso de pagadores que hacen confirming está concentrado en empresas corporativas que son líderes en su rubro, según BCP. (Foto: Manuel Melgar/Gestión)

Sin evaluación

“El incentivo del proveedor (para recurrir al confirming) es acceder a liquidez. Quizás se puede dar el caso que hoy no acceda a financiamiento porque no califica o porque es muy pequeño, en fin, los mil filtros (que puede establecer una entidad prestamista)”, sostuvo Camán.

En tal sentido, resaltó que en el confirming el proveedor no pasa por una evaluación crediticia.

Además, consideró que el confirming no desplaza a otras alternativas de financiamiento.

“No es el objetivo canibalizar otros productos que ofrece el mismo banco. Lo que sucede es que (como institución) estamos captando más mercado”, afirmó.

“Hay proveedores que quizás no se financiaban (con descuento de facturas) y esperaban la fecha de vencimiento. A ellos les decimos, mira, no esperes al día 90, adelanta la factura. Creería que va por ahí, captar más mercado”, manifestó durante el Factoring Road Show 2026, organizado por Learning Editions.

Sin embargo, Gallo, de Apefac, consideró que el confirming compite con alternativas como los préstamos de capital de trabajo.

Cifras

La ejecutiva del BCP refirió que el mercado que agrupa al factoring y confirming, es decir, de negociación de facturas, crece anualmente entre 15% y 25% en el país, y representa aproximadamente el 4% del PBI.

Del monto transado, precisó que alrededor de la mitad corresponde al confirming, pero con un sesgo a que el factoring crezca a un mayor ritmo.

Al cierre del 2025, el monto registrado de facturas negociables ascendió a S/ 52,699 millones, con un incremento del 22% respecto del 2024, según información de Cavali.

Grandes mineras y supermercados emplean más el confirming para pagar a sus proveedores, según Apefac. (Foto: Andina)

Banco se convierte en tesorero

Entre las empresas pagadoras de las facturas, el incentivo para recurrir al confirming es, por un lado, el orden, porque centraliza en una sola herramienta u operación a muchos proveedores. “Ese control, para ellos (las grandes compañías) es importante, esa eficiencia operativa”, destacó María del Carmen Camán, del BCP.

“Y lo otro es la relación comercial porque (el corporativo) le está dando al proveedor una herramienta moderna de financiamiento”, añadió.

“El confirming convierte al banco en tesorero de la entidad (pagadora). Si eres una gran empresa que debe implementar toda una infraestructura de pagos, puedes entregar a la institución financiera la lista de facturas (de tus proveedores) y el banco las paga”, resumió Ricardo Gallo, de Apefac.