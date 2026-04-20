Al cierre del 2025, el monto registrado de facturas negociables ascendió a S/ 52,699 millones, un 22% más frente al año previo. (Foto: Diana Chavez / GEC)
Al cierre del 2025, el monto registrado de facturas negociables ascendió a S/ 52,699 millones, un 22% más frente al año previo. (Foto: Diana Chavez / GEC)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

El factoring es una herramienta de financiamiento que creció en los últimos años a tasas de dos dígitos. Dentro de ese mercado, existe una modalidad muy particular que también se expande, ¿de qué se trata?

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