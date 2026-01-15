Actualmente, es la segunda fuente de financiamiento para las empresas en el Perú, según Moody’s.

La calificadora de riesgos compara el saldo de los créditos empresariales, el monto de las facturas negociables y la circulación de títulos de deuda a través de ofertas públicas primarias y procesos de titulización de activos.

“Como fuente de fondeo de empresas se denota la mayor participación (del factoring), al compararlo con fuentes tradicionales como los créditos directos empresariales que otorga la banca y las emisiones (de deuda) que se realizan en el mercado de valores. Es así que al cierre de 2024, la participación de facturas negociables respecto de estas tres fuentes de fondeo es de 15.7%%, en tanto que en el 2019 representó el 6.09%”, destaca la agencia de rating.

Además, estima que en el 2025 el monto de las facturas negociables creció más de 20%.

“Las facturas negociables han tenido una evolución favorable como alternativa de financiamiento para grandes empresas, medianas empresas, pequeñas y microempresa, siendo un mecanismo que ha desplazado a las emisiones de valores como fuente de financiamiento desde el año 2022”, señala la calificadora.

De igual modo, detalla que el mayor número de empresas que recurrieron al factoring para financiarse en el 2025 (al cierre de octubre) fueron mypes, al representar el 84.3% del total. Así, utilizaron ese mecanismo “como un medio ágil de acceso a liquidez”.

En los primeros 10 meses del 2025, se registraron 1,696,651 facturas negociables en el país, con un incremento de 18.59% respecto del mismo periodo del año previo.

Similar desempeño se dio con el valor de las facturas negociables, que ascendió a S/42,256 millones en el mencionada lapso y acumuló un avance de 22.08% interanual.

Políticas

“Desde el 2020, las tasas de crecimiento de los créditos a empresas de la banca han sido moderados e inclusive se han ajustado en los años 2022 y 2023 en línea con políticas de originación más conservadoras a fin de mantener niveles de calidad de cartera saludable. Por su parte, el crecimiento de facturas negociables ha sido mayor, en línea con la normativa que se ha venido desarrollando desde el 2010 con la ley que promueve el financiamiento de la factura comercial y principalmente desde el 2015”, dijo Moody’s.

Asimismo, refirió que en el 2022 se incorporó permanentemente a las empresas de factoring como beneficiarias del Fondo Crecer, al modificarse el reglamento respectivo.

Al 31 de octubre del 2025, el 72% del monto transado de facturas negociables correspondió a los bancos, añadió.

El crecimiento de facturas negociables ha superado al de los créditos bancarios a empresas.

Como se puede ver en el gráfico superior, el factoring ha destronado a las emisiones de deuda a través de ofertas públicas primarias y procesos de titulización de activos.

Proyección

Según Moody’s, la banca múltiple continuaría ostentando la mayor participación dentro del monto transado de facturas negociables, como factor (o adquiriente). Sin embargo, crece la relevancia de otros tipos de entidades.