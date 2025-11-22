El mercado de factoring cerraría el 2025 con cifras inéditas. Las operaciones de negociación de facturas alcanzarían alrededor de S/ 55,000 millones, según proyecciones elaboradas con datos del Ministerio de la Producción (Produce) y CAVALI. Solo hasta octubre de este año, el monto desembolsado llegó a S/ 42,256 millones, lo que representa un crecimiento de 22.1% frente al mismo periodo del 2024 (S/ 34,612 millones).

El dinamismo también se refleja en el volumen de facturas negociadas : 1 millón 696 mil 651 facturas al décimo mes del año, frente a los 1 millón 430 mil 701 del 2024.

Una década de evolución

El marco normativo innovador de operaciones de factoring cumple diez años en nuestro país y se consolida como una herramienta financiera clave para las micro y pequeñas empresas (Mypes). Los sectores con mayor participación son servicios, comercio, industria y construcción, lo que evidencia su impacto transversal en la economía.

A octubre del 2025, Servicios lideró con el 32.3% del monto negociado (S/ 13,631 millones), seguido por Comercio e Industria, ambos con 26.4%, y montos de S/ 11,151 millones y S/ 11,143 millones, respectivamente.

Regiones ganan tracción

Aunque Lima continúa siendo el núcleo del negocio, con el 80.8% del monto transado (S/ 34,122 millones), regiones como Callao, Arequipa, La Libertad, Ica y Piura han acelerado su ritmo de penetración . En conjunto, estas jurisdicciones representan el 14.1% del total negociado, equivalente a S/ 5,954 millones, señaló María García-Godos, socia y directora financiera de Adelanta Factoring y vicepresidenta de APROFIN.

El desarrollo del factoring ha estado acompañado por iniciativas del MEF, COFIDE, SUNAT, SMV y CAVALI, que han impulsado normas para ampliar el acceso al crédito mediante la Factura Negociable. Este instrumento ha permitido que cientos de miles de empresas tradicionalmente excluidas del sistema financiero formal accedan a crédito y liquidez, se incremente el número de empresas que se incorporan a la formalidad, al cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias desde la emisión de facturas.

Fondo Crecer impulsa mayor acceso

En la actualidad, cinco empresas de factoring operan bajo la cobertura del Fondo Crecer, administrado por COFIDE. Este mecanismo garantiza entre el 50% y 75% del riesgo de las operaciones, dependiendo del tamaño del pagador.

“Este beneficio está incrementando lentamente su presencia entre las empresas de factoring. Sin embargo desde el MEF y COFIDE se está impulsando su aplicación, dándose todas las facilidades y apoyo necesarios para la validación de las distintas empresas de factoring, en el cumplimiento de los estrictos requisitos y validaciones”, explicó García-Godos.

La ejecutiva resaltó, además, que el factoring contribuye directamente a la formalización. “Incremento de registro en el RUC, cumplimiento de obligaciones tributarias desde la emisión de la factura y pago de impuestos, requisitos indispensables para poder acceder a los beneficios del factoring”, afirmó. Estos avances, señaló, ayudarán a construir historiales financieros más robustos para que las empresas puedan integrarse plenamente al sistema de financiamiento formal.