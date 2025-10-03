La planificación del flujo de caja es esencial para evitar problemas financieros. Foto: Andina/ Referencial.
La planificación del flujo de caja es esencial para evitar problemas financieros. Foto: Andina/ Referencial.
Fernando Cuadros Concha
Fernando Cuadros Concha

El factoring se presenta como una alternativa de crecimiento para los pequeños negocios. Es una operación basada en la venta de facturas por cobrar a una entidad financiera, a cambio de la inyección de liquidez, en el acto. Este anticipo es una de las piedras angulares del mercado, ya que es accesible y brinda condiciones amigables para los emprendimientos.

