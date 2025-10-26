El Ministerio de la Producción (Produce) dispuso el establecimiento de la veda reproductiva de pota o calamar gigante en todo el ámbito marítimo nacional.
La fecha establecida va desde el 26 de octubre hasta el 25 de noviembre de 2025, de acuerdo con la Resolución Ministerial N° 332-2025-PRODUCE.
En protección de la sostenibilidad
La medida tiene como objetivo proteger el proceso de desove del recurso y asegurar su aprovechamiento sostenible en beneficio de los pescadores artesanales e industriales del país.
Por tanto, durante este periodo queda prohibida toda actividad extractiva, así como el transporte, procesamiento, comercialización o almacenamiento del calamar gigante, salvo que se acredite que fue extraído antes del inicio de la veda.
El viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, destacó que esta decisión responde a criterios técnicos y científicos emitidos por el Instituto del Mar del Perú (Imarpe).
“La veda es una herramienta importante para garantizar la sostenibilidad del recurso. Gracias a la información del Imarpe, podemos establecer periodos precisos de descanso biológico que aseguren la continuidad de la especie y la estabilidad económica de las familias que dependen de ella”, señaló.
¿Posibilidad del levantamiento de veda?
Jesús Barrientos recordó que la disposición podría modificarse si el Imarpe evidencia variaciones en la evolución del proceso reproductivo del calamar gigante.
“Nuestro compromiso es actuar con flexibilidad y rigor técnico. Si los estudios muestran cambios en el comportamiento reproductivo, Produce adoptará las recomendaciones científicas necesarias para ajustar los plazos de la veda”, afirmó.