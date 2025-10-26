El Ministerio de la Producción (Produce) dispuso el establecimiento de la veda reproductiva de pota o calamar gigante en todo el ámbito marítimo nacional.

La fecha establecida va desde el 26 de octubre hasta el 25 de noviembre de 2025, de acuerdo con la Resolución Ministerial N° 332-2025-PRODUCE.

En protección de la sostenibilidad

La medida tiene como objetivo proteger el proceso de desove del recurso y asegurar su aprovechamiento sostenible en beneficio de los pescadores artesanales e industriales del país.

Por tanto, durante este periodo queda prohibida toda actividad extractiva, así como el transporte, procesamiento, comercialización o almacenamiento del calamar gigante, salvo que se acredite que fue extraído antes del inicio de la veda.

El viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, destacó que esta decisión responde a criterios técnicos y científicos emitidos por el Instituto del Mar del Perú (Imarpe).

“La veda es una herramienta importante para garantizar la sostenibilidad del recurso. Gracias a la información del Imarpe, podemos establecer periodos precisos de descanso biológico que aseguren la continuidad de la especie y la estabilidad económica de las familias que dependen de ella”, señaló.

Produce estableció reglas para la pesca de pota con el fin de garantizar la trazabilidad del recurso y la sostenibilidad de la cadena productiva. (Imagen: Andina)

¿Posibilidad del levantamiento de veda?

Jesús Barrientos recordó que la disposición podría modificarse si el Imarpe evidencia variaciones en la evolución del proceso reproductivo del calamar gigante.