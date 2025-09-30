Per Nielsen también manifestó que su embajada ve con optimismo, a pesar de la alta cantidad de candidatos, las próximas elecciones presenciales del 2026 en Perú. De hecho, el embajador sostuvo que su propio país vivió un sufragio este año.
En entrevista con Gestión, Per Anders Nielsen, embajador de Noruega en Perú, señaló cuál es el camino que identifica su país para robustecer la relación comercial con el nuestro. Con 14 empresas de su nación ya presentes, el diplomático ve más de un frente para profundizar este vínculo bilateral.

