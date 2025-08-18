Puerto de Chancay aún a la espera de que se inicie el proceso para la regulación para sus tarifas. | Foto: Presidencia.
Puerto de Chancay aún a la espera de que se inicie el proceso para la regulación para sus tarifas. | Foto: Presidencia.
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Elías García Olano
mailElías García Olano

Han pasado más de dos meses desde que el terminal portuario multipropósito de Chancay inició formalmente su operación comercial, luego de ocho meses previos de marcha blanca. Sin embargo, un tema pendiente, hasta ahora, que debe afrontar es el proceso para la regulación de las tarifas por sus servicios.

TE PUEDE INTERESAR

MML proyecta que Lima Norte sea un polo económico, ¿pero “demora” en Chancay lo frenará?
Arana sobre accesos al puerto de Chancay: gobierno “corre” para hacer lo que no se hizo por años
Puerto de Chancay: zona de influencia en riesgo de crecer “desordenada” por silencio municipal

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.