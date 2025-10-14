La ciudadanía se mantuvo cinco días a la espera de que José Jerí, el nuevo presidente del Perú, nombre a su gabinete ministerial. ¿Quiénes encabezan esta gestión?

A cargo del Ministerio de la Producción (Produce) está César Manuel Quispe Luján, quien se desempeñaba como viceministro de Mype e Industria en el periodo del extitular Sergio González.

CV de César Quispe

En detalle, la formación académica de Quispe en la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), donde registra una licenciatura en Administración de Cooperativas. Además, posee un máster en Microfinanzas y Desarrollo Social por la Universidad de Alcalá, en España; y un MBA en la Universidad Garcilaso de la Vega.

En su experiencia laboral, acumula una temporada a cargo del directorio de Agrobanco: desde febrero de 2021 hasta septiembre de 2024.

Fue también asesor de la Comisión Especial del Congreso (julio 2007 - julio 2008) y contribuyó a evaluar el cumplimiento de la Recomendación N° 193 de la OIT sobre cooperativas: formuló el anteproyecto de nueva Ley General de Cooperativas.

Recorrido en Produce

En cuanto a posiciones de liderazgo en Produce, fue viceministro de MYPE e Industria (2012), director general de MYPE y Cooperativas (2011-2012), director general de Atención al Ciudadano (2012-2014), director general de Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humano Directo (2014-2016).

Asimismo, resaltó como miembro del directorio de PromPerú.

Experiencia municipal

En 2023, en la Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica ocupó los cargos de gerente de Administración y Finanzas y, posteriormente, de gerente de rentas. Es decir, dirigió la administración de recursos humanos, financieros y tributarios.

En su perfil oficial de LinkedIn, el nuevo titular del Produce asegura que su compromiso es “seguir trabajando por un ecosistema empresarial más sólido y competitivo, que genere oportunidades de crecimiento e innovación para todos los peruanos”.