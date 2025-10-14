Vicente Tiburcio Orbezo es el nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú. (Foto: Captura video)
Vicente Tiburcio Orbezo es el nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú. (Foto: Captura video)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Es ese marco, Vicente Tiburcio Orbezo es uno de los nombres más voceados para asumir como titular del Ministerio del Interior, una de las carteras cruciales en estos momentos, debido a la ola de delincuencia que vive el país.

El excomandante acudió el día de ayer, lunes 13, a Palacio de Gobierno, en dónde se reunió con José Jerí por más de cuatro horas. De acuerdo con el portal de transparencia, Tiburcio ingresó a Palacio a las 3:57 pm. y se retiró a las 8:20 pm.

Pero, ¿cuál es el perfil de Vicente Tiburcio?

Vicente Tiburcio Orbezo

Nació en 1964 en Huácar, Huánuco. Durante su carrera policial, ha ocupado cargos importantes como jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), director de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), y jefe de la División contra el Terrorismo en el Alto Huallaga.

Tiburcio Orbezo fue uno de los 86 integrantes del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) que participó en la operación Victoria que terminó con la captura del terrorista de Sendero Luminoso (SL), Abimael Guzmán.

Fue ascendido al grado de teniente general cuando asumió el mando como comandante general de la PNP, y ha tenido un papel destacado en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado en Perú. Su nombramiento se dio en un contexto de renovación en la institución policial, siendo una figura reconocida por su eficiencia y operatividad en el organismo.

En su trayectoria también figura haber sido líder en unidades especializadas en investigación criminal y terrorismo, y ha sido promovido a posiciones de liderazgo en la PNP por orden presidencial y ministerial.

En resumen, Vicente Tiburcio es un oficial de la policía peruana con una trayectoria en inteligencia, lucha contra el terrorismo, y cargos de alta responsabilidad dentro de la Policía Nacional del Perú, culminando con su nombramiento como comandante general en el 2022

