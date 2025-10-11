A la fecha, no hay luces sobre el gabinete ministerial que José Jerí Oré designará para su mandato de transición. Foto: Cesar Bueno @photo.gec
A la fecha, no hay luces sobre el gabinete ministerial que José Jerí Oré designará para su mandato de transición. Foto: Cesar Bueno @photo.gec
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

exhortaron al Gobierno de transición de

“Consideramos fundamental que convoque a un gabinete ministerial de unidad nacional, integrado por profesionales con capacidad técnica, experiencia en gestión pública, que prioricen el trabajo coordinado y el bienestar de la ciudadanía”, añadieron en un comunicado.

También instaron el nuevo Poder Ejecutivo a asumir “con urgencia” la lucha contra la inseguridad ciudadana, con una estrategia que restablezca la confianza social.

Asimismo, llamaron a

“Además, es crucial garantizar el uso eficiente y transparente de los fondos públicos, sirviendo esto como base para el desarrollo nacional”, agregaron.

Tanto Codip como Capeco exigieron a “las autoridades políticas” a actuar responsablemente, respetando la Constitución y garantizando la continuidad democrática.

