La Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP) y la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) exhortaron al Gobierno de transición de José Jerí Oré a establecer un gabinete ministerial técnico y curtido.

“Consideramos fundamental que convoque a un gabinete ministerial de unidad nacional, integrado por profesionales con capacidad técnica, experiencia en gestión pública, que prioricen el trabajo coordinado y el bienestar de la ciudadanía”, añadieron en un comunicado.

También instaron el nuevo Poder Ejecutivo a asumir “con urgencia” la lucha contra la inseguridad ciudadana, con una estrategia que restablezca la confianza social.

Asimismo, llamaron a preservar la estabilidad y predictibilidad en favor de la inversión privada.

“Además, es crucial garantizar el uso eficiente y transparente de los fondos públicos, sirviendo esto como base para el desarrollo nacional”, agregaron.

Tanto Codip como Capeco exigieron a “las autoridades políticas” a actuar responsablemente, respetando la Constitución y garantizando la continuidad democrática.