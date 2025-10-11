Citación judicial responde al caso Dinámicos del Centro, donde se investiga a Boluarte por presunto lavado de activos. Foto: EFE/ John G. Mabanglo
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

para una audiencia donde se evaluará su impedimento de salida del país, pautada para el miércoles 15 de octubre.

Portugal enfatizó que “es usual” medidas como las planteadas por la Fiscalía porque “especula que al ser vacada se va a fugar”, mas resaltó que “en sus 7 carpetas fiscales hay signos de contribución y ha declarado pudiendo acogerse a su derecho de guardar silencio”.

“Por recomendación propia, no asistirá (...) La ley no exige que la instalación y ejecución (de la citación) se desarrolle con el investigado”, añadió el letrado.

La vacada expresidenta Dina Boluarte brindó declaraciones en su domicilio en Surquillo. Estuvo acompañada de su abogado Juan Carlos Portugal. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
¿Qué piensa Dina Boluarte sobre la vacancia?

Tras perpetrarse , Portugal —al ser consultado por la reacción de la expresidenta sobre las mociones de vacancia y respaldo a estas por parte de sus aliados legislativos— solo dijo “ya pasó”.

“No ha hablado sobre tomar acciones (...) No se presentó (al Congreso) porque es un procedimiento arbitrario e irrazonable”, relató.

Según Portugal, la otrora mandataria afrontará las investigaciones “como ha venido haciéndolo” y exigió que “cada muerto debe investigarse y ”cada extorsión, condenarse".

