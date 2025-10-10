Tras la reciente vacancia presidencial de Dina Boluarte y la juramentación del nuevo presidente de la República, José Jerí, IPAE Acción Empresarial emitió un pronunciamiento en el que llamó a mantener la serenidad y el respeto pleno al orden constitucional.

“Nuestro país atraviesa una transición política y alta fragilidad institucional que exige serenidad, responsabilidad y respeto pleno al orden constitucional y calendario electoral” , señaló el gremio.

En esa línea, reafirmó su compromiso con la defensa de la institucionalidad democrática y la estabilidad del Perú, destacando que esta etapa debe servir para recuperar la confianza ciudadana y consolidar una gestión pública “transparente, técnica y orientada al bien común” .

El pronunciamiento enfatiza la necesidad de conformar un gabinete “capaz, íntegro y con solvencia técnica” que priorice la seguridad ciudadana, la reactivación económica, la reducción de desigualdades, la lucha contra la corrupción y la mejora de los servicios de educación y salud.

Asimismo, IPAE invocó al gobierno de transición, a los gremios empresariales y a las instituciones de la sociedad civil a “redoblar esfuerzos y trabajar juntos por un Perú más justo, próspero y confiable”.

“Fortalecer nuestras instituciones y actuar con visión de país es la única vía para garantizar la estabilidad y el desarrollo sostenible para todos los peruanos”, concluye el pronunciamiento.