Seguridad ciudadana. (Foto: GEC)
Seguridad ciudadana. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Ministerio del Interior (Mininter) aprobó la repriorización de recursos por un monto total de S/ 1′909,317 provenientes del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana,

De acuerdo con la norma, , los cuales habilitaron fondos para atender el déficit financiero del proyecto en Arequipa. Dichas transferencias se efectuaron bajo criterios de eficiencia, equidad y transparencia, establecidos en los lineamientos de administración del Fondo.

LEA TAMBIÉN: Abogado de Espinoza responsabiliza al Mininter y PNP si ocurre algún atentado contra su defendida

La resolución precisa que la repriorización de recursos se realiza conforme a lo dispuesto en la Directiva N.º 001-2024-IN-OGPP-OPMI, la cual regula la asignación y ejecución de los fondos destinados a fortalecer la seguridad ciudadana en los distintos niveles de gobierno. Esta medida no requiere la convocatoria del Comité de Administración del Fondo, según lo establecido en la normativa vigente.

El Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana fue creado mediante el Decreto de Urgencia Nº 052-2011 y tiene carácter intangible y permanente. Su finalidad es financiar actividades, proyectos y programas orientados a combatir la inseguridad ciudadana, conforme a la Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y su reglamento.

La norma precisa que la resolución entra en vigencia el mismo día de su publicación, permitiendo la inmediata ejecución de los recursos destinados a reforzar la seguridad ciudadana en el país.

TE PUEDE INTERESAR

Congreso interpelará este jueves 11 a Carlos Malaver por inacción en seguridad ciudadana
Para el ministro Maurate todos debemos comprometernos a mejorar la seguridad ciudadana
Congreso convoca para hoy mesa de trabajo sobre seguridad ciudadana en el transporte

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.