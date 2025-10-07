El Ministerio del Interior (Mininter) aprobó la repriorización de recursos por un monto total de S/ 1′909,317 provenientes del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, con el fin de financiar la mejora y ampliación de la Oficina de Criminalística de la XI Dirección Territorial de Policía – Arequipa.

De acuerdo con la norma, estos recursos serán redirigidos desde tres proyectos de inversión de la Oficina General de Infraestructura del Mininter, los cuales habilitaron fondos para atender el déficit financiero del proyecto en Arequipa. Dichas transferencias se efectuaron bajo criterios de eficiencia, equidad y transparencia, establecidos en los lineamientos de administración del Fondo.

LEA TAMBIÉN: Abogado de Espinoza responsabiliza al Mininter y PNP si ocurre algún atentado contra su defendida

La resolución precisa que la repriorización de recursos se realiza conforme a lo dispuesto en la Directiva N.º 001-2024-IN-OGPP-OPMI, la cual regula la asignación y ejecución de los fondos destinados a fortalecer la seguridad ciudadana en los distintos niveles de gobierno. Esta medida no requiere la convocatoria del Comité de Administración del Fondo, según lo establecido en la normativa vigente.

El Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana fue creado mediante el Decreto de Urgencia Nº 052-2011 y tiene carácter intangible y permanente. Su finalidad es financiar actividades, proyectos y programas orientados a combatir la inseguridad ciudadana, conforme a la Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y su reglamento.

La norma precisa que la resolución entra en vigencia el mismo día de su publicación, permitiendo la inmediata ejecución de los recursos destinados a reforzar la seguridad ciudadana en el país.