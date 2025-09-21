Luciano López, abogado de la fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza, responsabilizó al ministro del Interior, Carlos Malaver, y al director de la Policía Nacional del Perú (PNP) por cualquier atentado que pudiera poner en riesgo la integridad de su defendida, luego de que se dispusieran la suspensión del servicio de seguridad y protección personal que se le brindaban.

El abogado mencionó que Espinoza había solicitado previamente que la seguridad no le fuera retirada. A su vez, indicó que esta medida sería una acción diferenciada y arbitraria.

“Sobre el tema de la seguridad es algo lamentable. Como es de público conocimiento, ella lo previó hace varios días, ofició a la gente del Ministerio del Interior y de la PNP”, declaró en RPP.

LEA TAMBIÉN: Pablo Sánchez asume el cargo de fiscal de la Nación interino tras la suspensión de Delia Espinoza

Además, precisó que la retirada de la seguridad de su defendida sería una acción diferenciada y arbitraria.

“Cualquier atentado contra la vida y la integridad de la doctora Espinoza es de entera responsabilidad del ministro (Malaver) y del director de la Policía Nacional, porque fueron advertidos con antelación, y sobre todo si es que están actuando de manera diferenciada y arbitraria como es de público conocimiento”, indicó.

Asimismo, López señaló que el trato recibido por Delia Espinoza no fue el mismo que se le dio a la fiscal Patricia Benavides cuando fue suspendida.

LEA TAMBIÉN: Delia Espinoza podría enfrentar un nuevo proceso disciplinario por presuntamente asumir rol de juez

Según el abogado, Espinoza ha sido víctima de ataques debido a su trabajo contra la corrupción. Además, indicó que todas las personas tienen derecho a ser tratadas de igual forma en situaciones semejantes.

Recordemos que el Ministerio del Interior dispuso la suspensión del servicio de seguridad y protección personal de Delia Espinoza, quien suspendida por seis meses.

La suspensión se da por un procedimiento disciplinario de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por no acatar la resolución que ordenaba la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación.