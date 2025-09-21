Abogado de Delia Espinoza responsabilizó a Mininter y PNP si ocurre algún atentado de su defendida tras retiro de protección. (Foto: Britanie Arroyo / @photo.gec)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Luciano López, abogado de la fiscal de la Nación suspendida, , responsabilizó al , Carlos Malaver, y al director de la (PNP) por cualquier atentado que pudiera poner en riesgo la integridad de su defendida, luego de que se dispusieran que se le brindaban.

El abogado mencionó que había solicitado previamente que la seguridad no le fuera retirada. A su vez, indicó que sería una acción diferenciada y arbitraria.

“Sobre el tema de la seguridad es algo lamentable. Como es de público conocimiento, ella lo previó hace varios días, ofició a la gente del y de la ”, declaró en RPP.

LEA TAMBIÉN: Pablo Sánchez asume el cargo de fiscal de la Nación interino tras la suspensión de Delia Espinoza

Además, precisó que la retirada de la seguridad sería una acción diferenciada y arbitraria.

“Cualquier atentado contra la vida y la integridad de la doctora Espinoza es de entera responsabilidad del ministro (Malaver) y del director de la porque fueron advertidos con antelación, y sobre todo si es que están actuando de manera diferenciada y arbitraria como es de público conocimiento”, indicó.

Asimismo, López señaló que el trato recibido por no fue el mismo que se le dio a la fiscal Patricia Benavides cuando fue suspendida.

LEA TAMBIÉN: Delia Espinoza podría enfrentar un nuevo proceso disciplinario por presuntamente asumir rol de juez

Según el abogado, ha sido víctima de ataques debido a su trabajo contra la corrupción. Además, indicó que todas las personas tienen derecho a ser tratadas de igual forma en situaciones semejantes.

Recordemos que el Ministerio del Interior dispuso la suspensión del servicio de seguridad y protección personal de , quien suspendida por seis meses.

La suspensión se da por un de la (JNJ) por no acatar la resolución que ordenaba la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación.

El abogado Luciano López señaló que el trato recibido por Delia Espinoza no fue el mismo que se le dio a la fiscal Patricia Benavides cuando fue suspendida. (Foto: Ministerio Público)
El abogado Luciano López señaló que el trato recibido por Delia Espinoza no fue el mismo que se le dio a la fiscal Patricia Benavides cuando fue suspendida. (Foto: Ministerio Público)

