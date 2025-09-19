La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ofreció esta mañana una conferencia de prensa en la que se refirió al procedimiento iniciado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que busca su suspensión.

En su pronunciamiento, aseguró que se trata de un proceso “plagado de ilegalidades e inconstitucionalidades” y que pone en riesgo la autonomía del Ministerio Público.

Espinoza explicó que, a pesar de haber presentado diversos recursos en su defensa, no ha recibido respuesta de la JNJ.

“¿Qué peligro hay de que Delia Espinoza continúe como fiscal de la Nación? ¿Acaso es un peligro que continúe enfrentando la corrupción en muchos niveles?”, cuestionó.

La fiscal denunció además ataques sistemáticos contra su gestión desde diciembre del año pasado, vinculándolos con su lucha contra la corrupción.

“Empezaron los ataques porque comenzaron a ver los primeros frutos de nuestro trabajo en la Fiscalía de la Nación… denuncias constitucionales debidamente sustentadas”, afirmó, asegurando que nunca ha tenido vínculos con la corrupción ni con el lavado de activos.

Espinoza también acusó al Poder Ejecutivo de ser ellos quienes intentan politizar la justicia, en referencia a un pronunciamiento de la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el partido Fuerza Popular.

“Una confesión tácita… están favoreciendo o queriendo proteger a un partido político”, sostuvo. Además, recordó que su gestión se ha limitado a cumplir con las atribuciones que la ley le otorga.

En cuanto al procedimiento de la JNJ, Delia Espinoza señaló conflictos de interés y violaciones a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: “No porque no quiero que me investiguen, sino que ellos son los primeros interesados… eso no es normal en un Estado de derecho”.

La fiscal enfatizó que la suspensión sería “un sometimiento del Ministerio Público” a la JNJ, lo que comprometería la autonomía institucional.

En otro momento, Espinoza hizo un llamado al Ministerio del Interior para garantizar su seguridad personal en caso de concretarse la suspensión.

“Voy a quedar totalmente desguarnecida en casos… se retire inmediatamente al personal de mi seguridad para que cuide mi integridad y mi propia vida”, afirmó.

También destacó también la labor de la Fiscalía en diversas investigaciones de alto perfil y denunció que la falta de recursos limita el trabajo de los fiscales en todo el país. Señaló que, pese a estas dificultades, la institución ha impulsado investigaciones contra expresidentes, ministros, congresistas y otros funcionarios públicos.

Finalmente, la fiscal reiteró su compromiso con la legalidad y la democracia, asegurando que continuará enfrentando la corrupción sin temor.