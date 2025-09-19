Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular y parlamentario andino, consideró que la Fiscalía se ha convertido en “un arma” de amedrentamiento.

“El péndulo del poder hace tiempo salió del Palacio y del Congreso, está en la Fiscalía de la Nación. Hace muchos años han convertido a la institución en una forma de amedrentar a opositores y llevar decisiones al lado que te convenga o al que no”, señaló en el programa Cuentas Claras de Canal N.

“Lo que está haciendo la fiscal de la Nación es gravísimo porque está pateando la institucionalidad como le da la gana. Es como si hubiera metido un coche bomba a las elecciones, ahorita, ¿por qué? porque está metiéndose a un proceso ya convocado donde está usando argumentos sin sustento. (Delia Espinoza) Está tratando desesperadamente de demostrar que ella es una víctima de algo. Creo que es víctima de sus propios hechos", subrayó.

Además indicó que la solicitud de la Fiscalía, (que pidió declarar ilegal al partido), es una “alerta” pues se produce en medio de un proceso electoral, que ya fue convocado por el JNE.

“Nosotros creemos que un juez con dos dedos de frente va a archivar esa barbaridad. (…) Pero, más allá de que si nos da oxígeno o no, yo creo que es una alerta. ¿Tú crees que esa Fiscalía de la Nación va a estar durante el proceso electoral? Ese es el riesgo que tenemos”, indicó.

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó a la Corte Suprema de Justicia la declaración de ilegalidad del partido político Fuerza Popular.

Según el pedido de Espinoza, la organización política desarrolla actividades contrarias a los principios democráticos, consistentes en la vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales.