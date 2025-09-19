Fuerza Popular consideró que solicitud de Fiscalía contra el partido es una “alerta” para las elecciones generales. Foto: GEC
Fuerza Popular consideró que solicitud de Fiscalía contra el partido es una “alerta” para las elecciones generales. Foto: GEC
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, secretario general de y parlamentario andino, consideró que la Fiscalía se ha convertido en “un arma” de amedrentamiento.

“El péndulo del poder hace tiempo salió del Palacio y del Congreso, está en la . Hace muchos años han convertido a en una forma de amedrentar a opositores y llevar decisiones al lado que te convenga o al que no”, señaló en el programa Cuentas Claras de Canal N.

“Lo que está haciendo la fiscal de la Nación es gravísimo porque está pateando la institucionalidad como le da la gana. Es como si hubiera metido un coche bomba a las elecciones, ahorita, ¿por qué? porque está metiéndose a un proceso ya convocado donde está usando argumentos sin sustento. (Delia Espinoza) Está tratando desesperadamente de demostrar que ella es una víctima de algo. Creo que es víctima de sus propios hechos", subrayó.

Además indicó que , (que pidió declarar ilegal al partido), es una “alerta” pues se produce en medio de un proceso electoral, que ya fue convocado por el JNE.

“Nosotros creemos que un juez con dos dedos de frente esa barbaridad. (…) Pero, más allá de que si nos da oxígeno o no, yo creo que es una alerta. ¿Tú crees que esa Fiscalía de la Nación va a estar durante el proceso electoral? Ese es el riesgo que tenemos”, .

LEA TAMBIÉN: Caso Cócteles: PJ dispuso que Keiko Fujimori afronte sin ninguna restricción proceso penal

La fiscal de la Nación, , solicitó a la Corte Suprema de Justicia del partido político Fuerza Popular.

Según , la organización política desarrolla actividades contrarias a los principios democráticos, consistentes en la vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales.

LEA TAMBIÉN: Fuerza Popular evalúa eventual censura al ministro del Interior, señala su vocero político

