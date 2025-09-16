Caso ‘Cócteles’: TC incorpora a la Fiscalía en habeas corpus presentado por Keiko Fujimori

La lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori afrontará libre de restricciones el proceso penal relacionado con los supuestos aportes ilegales que habrían financiado sus campañas de 2011 y 2016, también denominado como el caso Cócteles.

La medida se da tras la resolución del juez Wilson Verástegui declaró “la caducidad” del mandato de comparecencia con restricciones que regía sobre la lideresa de Fuerza Popular desde el 30 de abril de 2020.

En la audiencia virtual del viernes 12 de setiembre, el magistrado señaló que el plazo de 36 meses de la medida restrictiva impuesta a Keiko Fujimori ya había vencido. Por ello, dispuso que la excandidata presidencial continúe este proceso penal bajo comparecencia simple, debiendo presentarse ante el Ministerio Público y el Poder Judicial únicamente cuando sea requerida.

Para tomar su resolución, el magistrado Verástegui Gálvez consideró la Ley 32130, la cual determina que la medida de comparecencia con restricciones no puede superar los 36 meses en casos de criminalidad organizada, informó Correo.

La lideresa de Fuerza Popular deberá pagar aún caución de 70 mil soles por Caso Cócteles. Foto: BRITANIE ARROYO/ @photo.gec

Fujimori deberá pagar caución de 70 mil soles

Sin embargo, el magistrado ordenó que queda “subsistente” el pago de la caución de 70 mil soles impuesta a Keiko Fujimori, aclarando que esta medida no constituye coerción personal, sino que tiene carácter patrimonial.

Al finalizar la audiencia virtual, la fiscal adjunta Paulina Roque, la representante de la Procuraduría asignada al caso y la abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, manifestaron su conformidad con la resolución del magistrado en dicho proceso penal.