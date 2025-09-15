Fuerza Popular impulsó la reforma del sistema de pensiones pero ahora critican al Gobierno por desviar su propósito con el reglamento. Foto: difusión
Fuerza Popular impulsó la reforma del sistema de pensiones pero ahora critican al Gobierno por desviar su propósito con el reglamento. Foto: difusión
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

A raíz del rechazo social que ha generado el reglamento del sistema de pensiones para las , el partido Fuerza Popular y su bancada del Congreso acusaron al

A través de un comunicado, sostuvieron que “Fuerza Popular siempre ha defendido la reforma previsional centrada en el ciudadano”. Ello resulta contradictorio, considerando que Rosangella Barbarán, integrante de la bancada naranja, impulsó la denominada Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruana cuando presidió la Comisión de Economía —que terminó aprobándose en junio del 2024—.

Según el partido liderado por , apostaron por la pensión por consumo, y que estas administradoras cobren comisión solo si generan ganancias, sumado a la pensión mínima universal.

En el Congreso de la República se han presentado ya 24 proyectos de ley que buscan el retiro de fondos de la AFP. Foto: difusión

Sin embargo, restricciones como el candado a nuevos retiros, límite del 95.5% de fondos para menores de 40 años y obligación de aporte para independientes “fueron impuestas por el Gobierno, que hoy se contradice y cambia de posición”.

En esa línea, plantea para el sistema de pensiones de AFP y ONP:

  • Excluir a los independientes de la obligación de aportar
  • Restituir el retiro del 95.5% para todos los afiliados
  • Poner en agenda de la Comisión de Economía un octavo retiro de fondos de las AFP.

